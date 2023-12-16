Зафіксовували перший у світі випадок розриву трахеї через неправильне чхання

Ви точно чули, що чхання не можна стримувати. Окрім дискомфорту це може бути і небезпечно. Так, у світі зафіксували перший випадок розриву трахеї унаслідок неправильного чхання.

Річ у тім, якщо під час чхання закрити і рот, і ніс, у верхніх дихальних шляхах може виникнути високий тиск. А це як наслідок, може спричинити серйозні травми. Власне, це довів нещодавній випадок, який описали медики.

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Чоловік з нападом сінної лихоманки (алергічний стан, який провокує пилок рослин), перебуваючи за кермом авто відчув непереборне бажання чхнути, але замість цього чоловік закрив собі ніс та рот.

Внаслідок цього тиск у верхніх дихальних шляхах піднявся аж так, що стався 2-міліметровий розрив трахеї.

Що відомо про випадок розриву трахеї

. Спонтанний розрив трахеї трапляється дуже рідко, але потенційно цей стан є смертельно небезпечним. І залежно від місця розриву та стабільності життєво важливих показників пацієнта залежить важкість стану та ступінь надання допомоги, іноді для усунення пошкодження може бути потрібною операція.

На момент, коли чоловіка доставили до відділення невідкладної допомоги, його шия опухла і рухати нею було фактично неможливо. При цьому у чоловіка не було проблем з диханням, ковтанням і мовленням.

Рентген шиї показав, що у чоловіка хірургічна емфізема — стан, при якому повітря потрапляє під найглибші шари тканин. Комп'ютерна томографія показала, що розрив стався між третім та четвертим або хребцями шиї.



Розрив трахеї стався унаслідок чхання / Фото live science

Повітря також накопичилося в грудній клітці між легенями. Лікарі дійшли до висновку, що це розрив був викликаний швидким підвищенням тиску в трахеї під час чхання із затиснутим носом і закритим ротом,

– повідомляють у медичному журналі.

У лікарні чоловік перебував два дні, а потім його відпустили додому, виписавши знеболювальне і ліки від алергії. Через 5 тижнів комп'ютерна томографія показала, що розрив повністю зажив.