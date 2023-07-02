Виявили ще одну користь від споживання овочів та фруктів

Вживання овочів і фруктів – це суцільна користь для нашого здоров'я, основа здорового раціону, а тепер виявилось, що вони здатні впливати на психічний стан людини так само позитивно, як 10-хвилинна прогулянка.

Тож, розбираємось, яким чином овочі та фрукти здатні впливати на наш настрій та самопочуття. Що про це кажуть науковці та як застосовувати ці знання у житті.

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Що каже наука

Ось кілька досліджень, які доводять користь овочів і фруктів для психічного здоров'я.

Нове британське дослідження, яке провели у 2023 році, підтвердило зв'язок між частим споживанням фруктів і відчуттям розслабленості, впевненості й енергійності.

Австралійське дослідження 2022 року, де взяли участь понад 4 тисячі жінок, показало, що ті, хто споживали щонайменше 5 порцій овочів на день, мали на 19% нижчий ризик розвитку депресії упродовж 15 років , у порівнянні з тими, хто з'їдав не більше однієї порції. Що стосується фруктів, то чотири порції проти однієї означали на 25% менший ризик депресії.

, у порівнянні з тими, хто з'їдав не більше однієї порції. Що стосується фруктів, то чотири порції проти однієї означали на 25% менший ризик депресії. Метааналіз 18 досліджень довів, що на кожні 100 грамів спожитих овочів ризик депресії знижується на 3%.

Ще одне британське дослідження виявило, що збільшення щоденного споживання овочів і фруктів всього лиш на одну порцію забезпечує таке ж поліпшення психічного здоров'я, як 8 днів 10-хвилинних прогулянок.

Чому фрукти й овочі позитивно впливають на психічний стан

Експерти схарактеризували це як "ефект заміщення". Тобто частіше споживання фруктів й овочів може залишити менше місця в шлунку для нездорової їжі. Переваги для психічного здоров'я також пов'язані з тим, що це клітковина, а вона своєю чергою може сприяти створенню більш здорового мікробіому.

Дослідження показують, що мікроби кишечника впливають на виникнення депресії й тривоги, оскільки мікробіом людини впливає на вироблення серотоніну й регулює запалення, які відіграють важливу роль у психічному здоров’ї.