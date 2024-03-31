Перехід на літній час: як це впливає на здоровʼя та що робити, щоб зменшити ризики

Перехід на літній час передбачає переведення годинників на одну годину вперед в останню неділю березня. Ця практика має на меті збільшення кількості світлового дня ввечері, що призводить до економії електроенергії та збільшення використання природного світла. Проте, науковці вказують на те, що перехід на літній час може впливати на здоров'я людини.

Чому переводять годинники

Головна причина переаедення годинників на літній час полягає в бажанні збільшити кількість світлового дня ввечері, зменшити використання електроенергії та підвищити продуктивність.

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Зокрема, додаткові години світла ввечері можуть сприяти проведенню більше часу на свіжому повітрі та зайняттю фізичною активністю.

Як впливає переведення годинників на людей

Сон та добові ритми. Одним з найважливіших аспектів, які постраждають від переходу на літній час, це сон та циркадні ритми людини. Зміна часу може порушити внутрішній біологічний годинник, викликаючи проблеми з засинанням та погіршення якості відпочинку.

Дослідження показують, що навіть незначна зміна режиму сну може мати негативні наслідки для фізичного та психічного здоров'я.

Підвищений ризик захворювань. Вчені вказують на те, що перехід на літній час може збільшити ризик розвитку деяких захворювань, зокрема серцево-судинних. Наприклад, дослідження виявили короткотермінове підвищення ризику інфаркту міокарда після переходу на літній час.

Настрій та продуктивність. Перехід на літній час може також вплинути на настрій та емоційний стан людини, викликаючи відчуття втоми та зниження продуктивності. Зміна біологічного ритму може викликати стрес, особливо протягом перших кількох днів після переходу.

Як швидко адаптуватись до зміни часу

Щоб зменшити негативний вплив переходу на літній час, ви можете скористатися цими порадами:

Поступово змінюйте свій режим сну. За кілька днів до переведення годинників, почніть лягати спати та прокидатися на 10 – 15 хвилин раніше кожного дня. Це допоможе вашому організму адаптуватися до нового часу без різкого стрибка. Зберігайте звичний ритм дня. Намагайтеся дотримуватися звичного розпорядку дня, попри зміну часу. Це стосується часу приймання їжі, фізичних вправ, робочих годин та інших щоденних активностей. Забезпечте якісний сон.Переконайтеся, що ваше спальне місце комфортне та сприяє хорошому сну. Зменште кількість світла та шуму в спальні, використовуйте комфортні подушки та матраци. Уникайте вживання кофеїну та не користуйтесь гаджетами з екранами перед сном. Будьте активними протягом дня. Фізична активність допомагає покращити якість сну та сприяє швидшій адаптації до нового режиму. Намагайтеся проводити більше часу на свіжому повітрі та займайтеся легкою фізичною активністю, особливо вранці. Використовуйте світлотерапію. Якщо ви відчуваєте труднощі з адаптацією до нового часу, спробуйте використовувати світлотерапію. Ранковий вплив яскравого світла може допомогти "перезавантажити" ваш внутрішній біологічний годинник.

Застосування цих порад може допомогти зменшити негативний вплив переходу на літній час на ваш організм та сприяти легшій адаптації до нового режиму. Пам'ятайте, що якщо ви продовжуєте відчувати труднощі з адаптацією, варто звернутися до лікаря.