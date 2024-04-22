"Орган, який не болить": 3 несподівані симптоми проблем з печінкою

Печінка – надважливий орган у нашому організмі, який виконує понад 500 функцій. При цьому ми часто забуваємо стежити за здоров'ям цього органу. Та що гірше - зрозуміти, що печінка функціонує не так, як мала б, доволі складно, адже понад половина випадків патологій – минають безсимптомно.

Сімейна лікарка, терапевт Людмила Сердюк розповіла про те, як зрозуміти, щоу вас хвора печінка і чому ігнорувати ці симптоми не слід.

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Як зрозуміти, що печінка хвора

Зокрема, важливо розуміти, що як таких "ранніх дзвіночків", які вказували б на проблеми з печнікою і не має. Симптоми захворювань цього органа відчутні уже на пізніх стадіях.

При цьому, як уточнила лікарка, насторожити мають неочевидні, незвичні ознаки того, що з печінкою не все гаразд.

Одним із таких сигналів є відчуття втоми, цей стан є хронічним. А характерною особливістю втоми у випадку проблем із печінкою, є те, що на тлі стійкої апатії людина періодично відчуває сплески енергії, навіть ейфорії.

Також лікарка порадила звернутись до лікаря і у випадку болю правому верхньому куті живота, який може резонувати в праве ж плече. Власне, це ознака того, що внаслідок патологічного накопичення жиру печінка збільшилася в розмірах.

І, нарешті, третя ознака печінкової патології – це сильний набір ваги, ожиріння.

Регулярні чекапи – важливі

І попри те, що захворювання печінки довгий час не дають про себе знати симптоматично, виявти їх на досить ранніх стадіях можливо. Для цього достатньо здати аналізи крові на визначення інсулінорезистентністі, підвищений фон жирів або тригліцеридів, які клітини організму використовують як паливо для отримання енергії.

Детально про те, які саме аналізи здати, щоб перевірити стан здоров'я печінки, варто звернутись до свого сімейного лікаря.