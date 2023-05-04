Як отримати максимум користі від кави: перевірте, чи допомагаєте ви собі збадьоритись
Джерело:Лікарка Оксана Скиталінська
Кава є улюбленим напоєм багатьох – хтось цінує напій за смак, хтось за властивість бадьорити. Про каву існує десятки, якщо не сотні, міфів. Зокрема, щодо її користі та властивостей.
Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, яким чином бадьорить кава і як використати цю її властивість з максимальною користю.
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Кава — це тонізуючий напій, в декількох ковтках якого містяться тисячі біологічно активних речовин. Серед цих речовин є і кофеїн, завдяки якому кава дає відчуття бадьорості, енергії, товариськості, хорошого самопочуття, – нагадала дієтологиня.
Як кава бадьорить
Через 45 хвилин після того, як ви випили чашку кави, майже 90% кофеїну потрапляє в кров, і це відчуття бадьорості та енергії триває ще від 2,5 до 4,5 годин.
За словами лікарки, потім кофеїн виводиться з організму, і на зміну йому приходить легка втома, особливо, якщо вже післяобідній час та, особливо, під вечір.
Чому так відбувається
Це відбувається тому, що від молекул АТФ, які знаходяться в нейронах, поступово відриваються три молекули фосфата і залишаються молекули аденозину. Кожна відірвана молекула фосфату — це порція енергії для білків, які виконують різну роботу. Чим більше стає аденозину, тим більше ми відчуваємо втому і сонливість.
Збільшення аденозину – сигнал організму про виснаження запасів енергії. Ця втома — сигнал організму, що пора перепочити, зазначила лікарка.
"Але замість того, щоб хоча б 10 – 15 хвилин поспати і поновити запаси АТФ, набратися справжньої енергії, ми готуємо собі чашку міцної кави. І вона справді нас активує: молекули кофеїну блокують аденозин та витісняють його з рецепторів приблизно через 5 хвилин, як вони потрапили в кров, і перепочити нейронам не вдається", – пояснила Оксана Скиталінська.
Внаслідок цього нейрони активуються і виділяють нейромедіатори, ми знову можемо сприймати інформацію, приймати рішення, м'язи знову готові до роботи.
Знайте міру
Якщо ми вживаємо каву щодня і багато, з часом може розвинутися нечутливість до кофеїну. Так організм намагається захистити себе від надмірної стимуляції. Це коли людина п'є і п'є каву, але відчуття бадьорості немає, і їй потрібно все більше кави, а на відновлення організму – більше часу. Як наслідок, в організмі зменшуються запаси АТФ та страждають інші органи, яким потрібна енергія.