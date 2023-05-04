Як отримати максимум користі від кави: перевірте, чи допомагаєте ви собі збадьоритись

Кава є улюбленим напоєм багатьох – хтось цінує напій за смак, хтось за властивість бадьорити. Про каву існує десятки, якщо не сотні, міфів. Зокрема, щодо її користі та властивостей.

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська розповіла, яким чином бадьорить кава і як використати цю її властивість з максимальною користю.

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Кава — це тонізуючий напій, в декількох ковтках якого містяться тисячі біологічно активних речовин. Серед цих речовин є і кофеїн, завдяки якому кава дає відчуття бадьорості, енергії, товариськості, хорошого самопочуття, – нагадала дієтологиня.

Як кава бадьорить

Через 45 хвилин після того, як ви випили чашку кави, майже 90% кофеїну потрапляє в кров, і це відчуття бадьорості та енергії триває ще від 2,5 до 4,5 годин.

За словами лікарки, потім кофеїн виводиться з організму, і на зміну йому приходить легка втома, особливо, якщо вже післяобідній час та, особливо, під вечір.

Чому так відбувається Кофеїн діє на нейрони певним чином: він прикріплюється до рецепторів на їхній поверхні, які називають аденозиновими. Упродовж дня в клітинах виробляється речовина під назвою аденозин. Вранці, коли ми бадьорі (чи відносно бадьорі), АТФ у нас багато, бо ми виспались та відпочили за ніч (чим більше АТФ, тим ми бадьоріші). Під час роботи чи іншої діяльності приходить втома.



Це відбувається тому, що від молекул АТФ, які знаходяться в нейронах, поступово відриваються три молекули фосфата і залишаються молекули аденозину. Кожна відірвана молекула фосфату — це порція енергії для білків, які виконують різну роботу. Чим більше стає аденозину, тим більше ми відчуваємо втому і сонливість. Кофеїн діє на нейрони певним чином: він прикріплюється до рецепторів на їхній поверхні, які називають аденозиновими. Упродовж дня в клітинах виробляється речовина під назвою аденозин. Вранці, коли ми бадьорі (чи відносно бадьорі), АТФ у нас багато, бо ми виспались та відпочили за ніч (чим більше АТФ, тим ми бадьоріші). Під час роботи чи іншої діяльності приходить втома.Це відбувається тому, що від молекул АТФ, які знаходяться в нейронах, поступово відриваються три молекули фосфата і залишаються молекули аденозину. Кожна відірвана молекула фосфату — це порція енергії для білків, які виконують різну роботу. Чим більше стає аденозину, тим більше ми відчуваємо втому і сонливість.

Збільшення аденозину – сигнал організму про виснаження запасів енергії. Ця втома — сигнал організму, що пора перепочити, зазначила лікарка.

"Але замість того, щоб хоча б 10 – 15 хвилин поспати і поновити запаси АТФ, набратися справжньої енергії, ми готуємо собі чашку міцної кави. І вона справді нас активує: молекули кофеїну блокують аденозин та витісняють його з рецепторів приблизно через 5 хвилин, як вони потрапили в кров, і перепочити нейронам не вдається", – пояснила Оксана Скиталінська.

Внаслідок цього нейрони активуються і виділяють нейромедіатори, ми знову можемо сприймати інформацію, приймати рішення, м'язи знову готові до роботи.

Знайте міру

Якщо ми вживаємо каву щодня і багато, з часом може розвинутися нечутливість до кофеїну. Так організм намагається захистити себе від надмірної стимуляції. Це коли людина п'є і п'є каву, але відчуття бадьорості немає, і їй потрібно все більше кави, а на відновлення організму – більше часу. Як наслідок, в організмі зменшуються запаси АТФ та страждають інші органи, яким потрібна енергія.

! Дієтологиня наголосила, що максимальною розумною дозою кофеїну є 300 міліграмів в день. Переходячи цю межу, ви заходите в зону ризику перевтоми та серцево-судинних проблем.