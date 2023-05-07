Спонтанний оргазм без сексу: чому люди іноді не можуть контролювати відчуття задоволення

Якщо ви думаєте, що оргазм – це завжди про задоволення, вам треба знати про розлад генітального збудження. Люди, які ним страждають дуже навіть з вами посперечаються. Вони можуть відчувати оргазм навіть сотні разів на день і зрозуміло, що це приносить більше дискомфорту, аніж задоволення.

Справжня кількість тих, хто страждає на PGAD, невідома, оскільки люди, які живуть із цим захворюванням, з почуття сорому приховують свій стан. Дослідники кажуть, що мова орієнтовно про 1% населення світу.

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Стійкий розлад генітального збудження (PGAD) – що це Клінічний синдром, який проявляється постійним, самовільним і некерованим збудженням статевих органів, з оргазмом чи без. Стан не пов'язаний із почуттям насолоди та сексуального потягу.

Ось конкретні приклади:

Американка Кара Анайя-Карліс має діагностований PGAD. За словами жінки, одного разу вона пережила понад 180 оргазмів за 2 години . Стан підвищеного сексуального збудження може тривати в неї до 6 годин на день.

. Стан підвищеного сексуального збудження може тривати в неї до 6 годин на день. А американець Дейл Декер відчував на день близько 100 оргазмів, жоден з яких, за його словами, не був приємним. Чоловік каже, що цей стан виник після травми спини, яка призвела до пошкодження тазового нерва.

Чому виникає синдром

Вчені досі не знайшли точної причини PGAD, хоча були деякі дані, що причиною може бути препарат для лікування симптомів хвороби Паркінсона — разагілін.

Інше дослідження вказало, що цей стан може бути спричинений кістами Тарлова – заповненими рідиною мішечками, які виникають після травми в нижній частині хребта на так званому корінці крижового нерва. Ці нерви отримують електричні сигнали від мозку і передають інструкції сечовому міхуру, товстій кишці та геніталіям.

У 2012 році вчені під час дослідження використали результати МРТ. І вони показали, що понад 66% жінок, у яких проявлялися симптоми PGAD, мали кісту Тарлова.

Як проявляється розлад

Люди, які страждають на PGAD, вимушені жити у стані постійного збудження. А це теж має не лише емоційні та психологічні неприємності, а й може спричинити неприємний набряк статевих органів, пульсацію, печіння та свербіж.

А ось на психологічному рівні узагалі відбувається розрив між тим, що відбувається і їхнім тілом та розумом. Адже фізичні відчуття збудження виникають без пов'язаного з ними сексуального задоволення.

Лікування PGAD в кожному конкретному випадку різне. Непоганий ефект показала фізіотерапія, щоб зміцнити м'язи тазового дна, а також сеанси із сексопатологом.