На пальчику з'явились чорні лінії: у Львові дитині видалили небезпечну пухлину на руці

Львівські медики врятували дитину від пухлини, яка загрожувала серйозними наслідками для здоров'я. У процесі порятунку медикам довелось провести низку хірургічних втручань.

Деталі розповіли співробітники Першого медичного об'єднання Льовова. Батьки хлопчика не здогадувались про діагноз, але їх пильність допомогла врятувати дитину.

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Смужки чорного кольору

7-річний Ярослав Саула любить грати у футбол, ходить на тренування та значну частину тренуваль довелось пропустити через хворобу.

Коли хлопчику було 3 роки, на великому пальці правої руки в нього з'явилися смужки чорного кольору. Спершу батьки подумали, що син просто вдарився. Та на всяк випадок вирішили показати дитину лікарям.

Вінницькі медики встановили, що це невус – доброякісне утворення у вигляді пігментної плями на шкірі. Пухлина утворилася під нігтиком дитини.

Хірурги видалили крихітне новоутворення, та через 4 роки в Ярослава стався рецидив: пальчик почорнів і почав деформуватися.

Наступна операція у Львові

Мама Ярика вирішила відвезти сина до Львова – до фахівців лікарні Святого Миколая. Обстеживши дитину, фахівці з'ясували, що цього разу пухлина розрослася вже на самій кістці нігтьової фаланги.

Пухлина деформувала палець і підняла вже зовсім чорний ніготь. А через біль хлопчик уже не міг повноцінно рухати кистю,

– розповіли медики.

На консиліумі онкологи, травматологи та хірурги вирішили, що дитину оперувати потрібно якнайшвидше.



У Льовові прооперували 7-річного ххлопчика з пухлиною на пальці / Фото Першого медичного об'єднання

Клаптева пластика – деталі складної операції

Під час хірургічного втручання вдалось повністю видалилти пухлину. Втім, разом із нею довелось видалити і частину кістки. На момент втручання розмір новоутворення сягав уже понад 1,5 сантиметра.

На місці, де була пухлина, утворився дефект: не вистачало невеликої частинки пальчика, а здорова кістка була оголеною, – розповіли хірурги.

Щоб закрити її шкірою, хлопчику також провели клаптеву пластику: хірурги зробили геометричні розрахунки, викроїли шкіру з різних частинок пальця дитини і перекрили дефект.

У медзакладі повідомили, що операція пройшла успішно і зараз хлопчик зможе без застережень продовжити ганяти м'яча на улюблених тренуваннях.