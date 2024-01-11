Які медичні послуги можна отримати в Україні онлайн: перелік, який вас здивує

Ера цифрової медицини принесла нам більше комфорту в галузі здоров'я – тепер ми уже не залежимо від традиційних форм доступу до медичної допомоги. Ми можемо уникнути черг, легко знайти потрібного лікаря і навіть отримати рецепт.

Можливість контактувати з лікарем, отримати рецепт або пораду від спеціаліста будь-якої галузі, не виходячи з дому за допомогою вебсервісів або мобільних додатків, вже вважається звичайною справою для багатьох із нас.

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Це значно спрощує життя, особливо для тих, хто проживає в віддалених місцях або фізично не може відвідати медичний заклад. Іншою важливою перевагою цифрових платформ є безпека вашої медичної інформації та високий ступінь приватності передачі медичних даних.

Які медичні послуги можна отримати онлайн

Дистанційність. Мабуть, головною з переваг телемедицини є те, що ви можете отримати консультацію від медичного спеціаліста з будь-якого куточка країни без особистого візиту до лікаря. Через відеоконференцію на основі ваших симптомів та самопочуття ви можете отримати рекомендації від фахівця щодо зміни способу життя, направлення на додаткове обстеження, призначення безрецептурних ліків.

Під час онлайн-консультації лікар може відкрити або закрити лікарняний на основі симптомів ГРВІ, а також виписати направлення до лікаря іншого напрямку на основі ваших симптомів.

Рецепти на ліки. Ви також можете отримати електронний рецепт на ліки дистанційно, але не у всіх випадках. Лікар приймає рішення про дистанційне призначення лікування (без особистого огляду пацієнта) на основі стандартів охорони здоров'я, затверджених МОЗ. Це означає, що ви можете отримати рецепт на ліки в онлайн режимі в наступних випадках:

це повторна консультація після первинного особистого візиту і попереднього огляду;

у вас є підтверджені хронічні захворювання, діагноз або скарги, інформація про які включена до первинної облікової медичної документації, до якої лікар має доступ;

ви маєте результати лабораторних досліджень, до яких лікар має доступ.

Запис до лікаря. Можливість швидкого запису на прийом до будь-якого лікаря вибравши зручний для вас час і місце є однією з найважливіших переваг цифрової медицини. Це дозволяє уникнути черг та непотрібних витрат часу.

Вибрати сімейного лікаря для укладання декларації. Це зручно, оскільки ви можете вибрати найближчу до вас медичну установу, вибрати лікаря, оглянути його досвід, кваліфікацію, рейтинг, проаналізувати його графік, можливість записатися на прийом в онлайн режимі або провести онлайн-консультацію.

Запланувати імунізацію. Ви також можете записатися на будь-які вакцинації – як обов'язкові, так і рекомендовані за Національним календарем вакцинації. Також можна переглянути всі подробиці про вакцини, зареєстровані в Україні, можливі реакції на них, опис хвороб та рекомендовані схеми вакцинації.

Запис на донорство крові. Потрібно заповнити форму онлайн, вказавши ваше місто, групу крові та резус-фактор. Як тільки в вашому місті з'явиться потреба в крові вашої групи, ви відразу отримаєте відповідне повідомлення.