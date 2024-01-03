Онкологія та харчування: спростовуємо найпопулярніші міфи

Основна причина раку - це мутація клітин, а не споживання їжі. Існують дані про відмінності в раціоні людей з будь-яким онкологічним захворюванням і без нього, але не продуктів, вживання яких у 100% випадків призведе до онкології.

Іноді міфи виникають із народних ідей та спостережень. У недавньому минулому ситуація з лікуванням онкологічних захворювань була набагато гіршою – не було справді ефективних методик. Розпач спонукав людей вигадувати свої способи.

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Окрім цього, науковий світ постійно тестує нові способи лікування та профілактики. Часом громадськість дізнається про них раніше, ніж методику буде спростовано чи досліджено до кінця.

Не варто звинувачувати людей за довірливість. Канцерофобія, або страх онкологічного захворювання, – поширений стан. Слідування ідеям, які спростувала чи не підтвердила наука, – спроба приборкати свій страх, отримати контроль над життям.

Міф №1. Відмова від м'яса

Скажімо відразу: на цей час немає даних, які б говорили про те, що якась форма харчової поведінки лікує онкологію. Міф про те, що відмова від м'яса лікує онкологію, поширена, але наукового підтвердження в нього немає.

У людей, в раціоні яких є червоне м'ясо, вищий ризик колоректального раку. Однак відмова від м'яса серед людей, у яких це захворювання вже діагностовано, не знижує ризику рецидиву або смертності від захворювання.

Міф №2. Цукор годує пухлину

Немає жодного підтвердження тому, що відмова від доданого цукру знижує ризик розвитку онкологічного захворювання або підвищує шанси на одужання, якщо діагноз вже встановлено.

Глюкоза потрібна для живлення всім клітинам організму – з неї вони отримують енергію. Енергія необхідна навіть для поділу. Пухлинні клітини швидко діляться. Звідси народилася ідея: відмова від цукру позбавить пухлинні клітини джерела живлення, і вони загинуть. На жаль, не все так просто.

Продукти з високим вмістом вуглеводів є важливим джерелом глюкози. Відмова від вуглеводів у харчуванні може завдати шкоди здоров'ю – позбавити організм клітковини та важливих мікроелементів.

Міф №3. Голодування лікує онкологію

Ще раз: ніщо не лікує онкологію, крім офіційних методик лікування, визнаних світовою медичною та науковою спільнотою. Нині немає переконливих доказів того, що голодування підвищує ефективність лікування. Крім цього, такий режим спричиняє багато побічних ефектів: головний біль, почуття голоду, слабкість, нудоту, запаморочення та зниження маси тіла.

Міф №4. Народні методи

Головна користь, яку можуть нести альтернативні способи лікування, – поліпшення емоційного стану. Віра в одужання відіграє важливу роль у цьому процесі. У когось вона з'являється, якщо використовувати альтернативні методики допомоги.

Сучасне лікування онкології ґрунтується не на здогадах та надії на краще. Так, онкологічне захворювання не завжди вдається перемогти, але одужання – це не ілюзорна ідея. За останні десятиліття медицина досягла величезного прогресу у лікуванні. Люди одужують, і це зовсім не рідкість.

Якщо мати у своєму розпорядженні інформацію, стає зрозуміло, що наукові досягнення в лікуванні онкології можуть навіяти набагато міцнішу віру в одужання, ніж довіра до народних методик. Відмова від доказових методів на користь альтернативних тягне лише негативні наслідки, зокрема смерть через хворобу.

Не варто вживати різні трави та їхні похідні разом із хімієтерапевтичним лікуванням – деякі компоненти рослин можуть взаємодіяти з препаратами.

Міф №5. БАДи лікують онкологію

Приймання добавок замість лікування з точки зору науки дорівнює відсутності лікування, не варто вдаватися до таких експериментів. Деякі БАДи можуть вступати у взаємодію з препаратами, що використовуються для лікування. Добавки антиоксидантів, наприклад, вітамінів А, С, Е, можуть знизити ефективність лікування.