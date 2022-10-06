Гормон, який відповідає за щастя, лікує пошкодження серця
Джерело:Neuroscience News
Окситоцин, гормон, пов’язаний зі стосунками та любов'ю, може допомогти вилікувати пошкодження після серцевого нападу.
Окситоцин лікує серце
Дослідники виявили, що окситоцин стимулює переміщення стовбурових клітин із зовнішнього шару серця в середній шар, де вони перетворюються в м’язову тканину, яка генерує серцеві скорочення. Це можна використовувати для сприяння регенерації клітин серця після серцевого нападу.
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Ми з'ясували, що окситоцин, нейропептид, також відомий як гормон кохання, здатний активувати механізми відновлення серця в пошкоджених серцях рибок даніо та людських клітинних культурах, відкриваючи двері для потенційних нових методів лікування для регенерації серця у людей,
– зазначили науковці.
В яких процесах задіяний окситоцин
Нейрогормон окситоцин добре відомий тим, що сприяє зміцненню соціальних зв’язків і створює відчуття задоволення, наприклад, від мистецтва, фізичних вправ або сексу. Але цей гормон виконує багато інших функцій, таких як регуляція лактації та скорочення матки у жінок, а також регуляція еякуляції, транспортування сперми та вироблення тестостерону у чоловіків. Окситоцин впливає і на інші аспекти поведінки – наприклад, на довірливість і схильність до впливу алкоголю.
Тепер біологи з університету штату Мічиган з'ясували, що гормон має й інші корисні властивості. Їх відкрили під час експериментів над рибками даніо – вчені ушкоджували їхні серця рідким азотом та спостерігали за регенерацією. Що більша була концентрація окситоцину, то швидше орган відновлювався. Досліди з культурами людських клітин показали такі ж результати.