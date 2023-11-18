Отруїлися у двох закладах: в Одесі понад 60 курсантів опинилися в лікарні
Джерело:ГУНП в Одеській області
В Одесі протягом одного тижня сталися два випадки з отруєнням курсантів. Нині вони лікуються у медичних закладах.
За обома фактами отруєнь відкрито два кримінальних провадження. Було розпочато слідство та призначено низку експертних досліджень.
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Що відомо про масове отруєння
У двох навчальних закладах Одеси протягом одного тижня отруїлися курсанти. Всього було ушпиталено 64 людини. Правоохоронці дізналися про два випадки з масовим отруєнням від лікарів. Серед постраждалих курсантів є неповнолітні.
Наразі 64 курсанти віком від 15 до 22 років із гострою харчовою токсикоінфекцією проходять лікування у медичних закладах,
– мовиться у повідомленні відділу комунікації поліції Одещини.
Зараз встановлюються причини отруєння цих курсантів та всі обставини подій.
Схожий випадок вже був в Одесі
- Нагадаємо, що наприкінці вересня 2023 року в Одесі екстрено ушпиталили 46 неповнолітніх курсантів. В усіх них були ознаки отруєння та харчової інфекції.
- За фактором порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням правоохоронці розпочали розслідування. Було відкрито кримінальне провадження.