Отравились в двух заведениях: в Одессе более 60 курсантов оказались в больнице

В Одессе в течение одной недели произошло два случая с отравлением курсантов. В настоящее время они лечатся в медицинских учреждениях.

По обоим фактам отравлений открыто два уголовных производства. Было начато следствие и назначен ряд экспертных исследований.

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Что известно о массовом отравлении

В двух учебных заведениях Одессы в течение одной недели отравились курсанты. Всего было госпитализировано 64 человека. Правоохранители узнали о двух случаях с массовым отравлением от врачей. Среди пострадавших курсантов есть несовершеннолетние.

В настоящее время 64 курсанта в возрасте от 15 до 22 лет с острой пищевой токсикоинфекцией проходят лечение в медицинских учреждениях,

– говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Одесской области.

Сейчас устанавливаются причины отравления этих курсантов и все обстоятельства событий.

Похожий случай уже был в Одессе.