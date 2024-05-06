Як змінилась тривалість життя в Європі: у яких країнах живуть найдовше

У 2023 році середня тривалість життя в країнах ЄС становила 81,5 року, що на 0,9 року більше порівняно з 2022 і на 0,2 року більше порівняно з 2019 роком.

Про це свідчать дані Євростату. Розповідаємо детальніше, де живуть найдовше, а де тривалість життя найкоротша.

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Статистика триваолості життя у країнах ЄС

Зауважте. Статистика досить нерівномірна – в одних країнах показник тривалості життя не дотягує до середнього по ЄС, а в інших – суттєво вище.

У 15 країнах очікувана тривалість життя перевищила середній показник по ЄС, причому найвищий показник зафіксовано в Іспанії (84 роки), Італії (83,8 року) і на Мальті (83,6 року).

А у трьох країнах ЄС показник тривалості виявився нижчим за середньостатистичний. Так, у Болгарії він становить 75,8 року, в Латвії – 75,9 року, в Румунії – 76,6 року.

Як вплинула на статистику пандемія

У порівняні з допандемічним рівнем у 2019 році, у 18 країнах ЄС тривалість життя у 2023 році зросла, тоді як у двох країнах вона залишилася стабільною, а у шести – знизилася.

Найстрімкуше зниження показників зафіксували у Австрії та Фінляндії – на рівні 0,4 року, за ними йдуть Естонія та Нідерланди – 0,2 року.

Довідка. Дані за 2023-й базуються на тижневих звітах про смертність, отриманих 30 квітня 2024 року.