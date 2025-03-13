Скільки годин можна проводити перед телевізором без ризику для здоровʼя

Згідно з результатами нового дослідження, скорочення часу перегляду телевізора до однієї години на день здатне суттєво знизити ризик виникнення атеросклеротичних серцево-судинних захворювань (АССЗ), навіть у людей із високим генетичним ризиком розвитку діабету 2 типу.

АССЗ виникає через утворення бляшок у стінках артерій, що може призводити до серйозних проблем, таких як серцеві захворювання, інсульти або порушення периферичних артерій. Подібні стани часто погіршують якість життя, вимагають хірургічного втручання, можуть спричинити ампутації або ранню смерть, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of the American Heart Association.

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Нове дослідження впливу перегляду ТБ на здоровʼя

У рамках дослідження було проаналізовано дані про 346 916 дорослих (середній вік становив 56 років, з них 45% – чоловіки) протягом майже 14 років. За цей період у 21 265 учасників було виявлено АССЗ. Для кожного учасника визначили генетичну схильність до діабету 2 типу на основі аналізу 138 генетичних варіантів. Такий підхід дозволяє узагальнити генетичні фактори для точнішого прогнозування ризику захворювання.

Учасників розділили на дві групи: тих, хто дивився телевізор не більше однієї години на день (приблизно 21% від загальної кількості), та тих, хто проводив перед екраном дві години або більше (понад 79%).

Скільки можна сидіти перед телевізором

Результати показали, що перегляд телевізора протягом двох годин і більше підвищує ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань незалежно від генетичних факторів ризику діабету. Водночас у людей із помірним або високим генетичним ризиком такий ефект не спостерігався, якщо їхній час перед екраном не перевищував однієї години на день.

Наше дослідження демонструє, що скорочення часу перегляду телевізора може стати важливим кроком у профілактиці серцево-судинних захворювань,

– зазначила докторка Мен’яо Ван, провідна авторка дослідження.

Асоціація кардіологів наголошує на важливості навіть невеликих змін у способі життя. Прості дії, такі як зменшення часу перед телевізором, можуть суттєво покращити стан серцево-судинної системи, попри поширеність малорухливого способу життя.