Знайшли новий спосіб побороти тривожність

Вчені виявили, що різні рівні фізичної активності для профілактики тривожності по-різному корисні чоловікам і жінкам. Проте їхня висока ефективність висока.

Тривожний розлад

Від тривожних розладів страждає близько 10% населення планети, жінки – удвічі частіше за чоловіків. В Україні ця цифра після початку війни буде набагато вищою. За попередніми прогнозами МОЗ, психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 мільйонів українців, з них близько 3 – 4 мільйонів потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

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Раніше кілька досліджень показували, що через ці розлади люди часто мають слабке фізичне здоров'я. Водночас багато пацієнтів не отримують полегшення від стандартного лікування тривожності – ліків та психотерапії.

Вчені розглядають фізичну активність як корисний інструмент у профілактиці та полегшенні симптомів тривожного розладу. Крім поліпшення психічного стану людей, вона може позитивно позначитися на їхньому фізичному здоров'ї та тривалості життя. Однак досі мало відомо про те, як на ризик розвитку тривожності діє різний рівень фізичної активності і чи впливає його вплив на чоловіків і жінок.

Фізична активність зменшує тривожність

У новому дослідженні вчені спостерігали за 385 тисячами людей упродовж 21 року. В аналіз були включені дані лижників-аматорів, які брали участь у забігу з 1989 по 2010 рік, та людей, які не беруть участі у забігах.

Вчені виявили, що у фізично активних людей ризик розвитку тривожного розладу протягом 21 року був на 60% нижчим. Ці результати були справедливі як чоловіків, так жінок.

Проте вчені виявили деяку різницю між ефектом активного життя для чоловіків і жінок. У чоловіків ризик тривожності знижувався однаково, незалежно від спортивних результатів. А у жінок із групи з кращими показниками у лижних перегонах ризик тривожності був майже вдвічі вищим, ніж у групі з нижчими результатами.

Наше дослідження показує, що співвідношення між симптомами тривожності та фізичною активністю може бути нелінійним,

– сказала Мартіна Свенссон із Лундського університету, співавторка дослідження.

Автори дослідження вважають, що нове дослідження доводить ефективність фізичної активності у профілактиці тривожності. На сьогодні це одне з найбільших досліджень на цю тему. Крім того, раніше до наукових робіт включали мало жінок.