Проблема лікування депресії

За даними ВООЗ, кожен восьмий житель нашої планети (або близько 970 мільйонів людей) страждає від якогось психічного розладу, найчастіше – депресії чи хронічної тривожності. Погане психічне здоров'я коштує світовій економіці приблизно два з половиною трильйони доларів на рік, і до 2030 року ці витрати можуть зрости до шести трильйонів.

Також на тему: Виявилося, що деякі люди на антидепресантах нічого не відчувають

Існує безліч способів лікування або хоча б ослаблення симптомів психічних розладів: це і спеціальні тренінги, і робота з психотерапевтом, і прийом антидепресантів, і фізична активність. Однак останній спосіб багатьма людьми сприймається як "додатковий".

Фізична активність краще лікує депресію, ніж таблетки

Дослідники проаналізували дані 97 оглядів та 128 119 учасників. Виявилося, що фізична активність протягом кількох тижнів допомагає значно зменшити симптоми депресії та тривоги, а в деяких людей навіть спостерігаються ознаки помітного покращення ментального здоров'я. Найефективнішими виявилися високоінтенсивні, але нетривалі заняття спортом на кшталт швидкої пробіжки у парку.

Позитивний ефект спостерігався від будь-яких типів фізичної активності, включаючи йогу, пілатес та спортивну ходьбу. Важливо підкреслити, що для поліпшення психічного самопочуття вимагалося лише кілька тижнів регулярних занять тривалістю трохи більше як годину, причому ефективність таких тренувань виявилася у півтора раза вищою, ніж в найсучасніших антидепресантів чи регулярних консультацій з лікарем.

Зрозуміло, отримані результати не можна екстраполювати на всіх людей, які страждають на психічні розлади. Наприклад, у разі важкої депресії наполегливий заклик "взяти себе в руки і зайнятися спортом" може мати негативний вплив. Проте регулярні фізичні вправи підуть на користь всьому організму, що спричинить і поліпшення психічного здоров'я.