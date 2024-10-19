Чи небезпечний для українців новий тип коронавірусу ХЕС

Епідеміологи прогнозують, що цієї зими в популяцію увійде новий тип коронавірусу ХЕС. Він з’явився внаслідок мутації та є "родичем" варіанту Омікрон.

Вперше ХЕС зафіксували у Німеччині, наразі він розповсюджується у країнах північної та східної Європи. Також він поволі поширюється у Канаді та США. Про це повідомляє "Ми – Україна".

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Що відомо про вірус ХЕС

ХЕС є підтипом вірусу Омікрон й швидше розповсюджується. Однак він має м'якший перебіг захворювання.

Якщо попередні типи, такі як Альфа та Дельта, були "блискавичними" та сильно били по здоров'ю органів, то Омікрон має плавний перебіг та меншу частку розвитку ускладнень. Саме таким є і його підтип ХЕС.

Симптоми вірусу ХЕС можуть включати:

підвищену температуру,

нежить,

біль в горлі,

втрату смаку.

Водночас все ще залишаються підвищені ризики для пацієнтів з хронічними хворобами, особливо такими, як цукровий діабет, онкологічні та імунні захворювання.

Лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна наголосила, що людям з групи ризику важливо своєчасно лікуватися навіть попри легкий перебіг коронавірусу.

Як запобігти зараженню

Наразі саме вакцинація є найефективнішим способом знизити захворюваність та ризики ускладнень.

Також не варто нехтувати загальними правилами перебування в громадських містах та гігієни.

Зміцнити імунітет восени допоможе вітамін D. До прикладу, дієтична добавка Вітагама D₃ покращує роботу імунної системи, підтримує функції кісток та м’язів і навіть позитивно впливає на метаболізм. Додайте вітамін D до свого раціону, щоб кожен день став сонячним.



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.