Знайшли новий приємний спосіб лікування депресії без ліків

Фахівці з Університету Каліфорнії вивчили співвідношення між ознаками депресії та підвищенням температури тіла. Це відкриття може призвести до нових підходів у лікуванні депресії, включаючи використання саун та гідромасажних ванн як методів лікування.

Проблема депресії

За останні покоління кількість захворювань на тяжку депресію підвищилася в усьому світі. У період із 2013 по 2016 роки рівень захворюваності зріс на 33%, причому найбільше збільшення відбулось серед молоді. У зв'язку з цим використання антидепресантів стало поширенішим, хоча сучасні ліки мають обмежені можливості у лікуванні цього захворювання.

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Депресія негативно позначається на демографічній ситуації (люди не хочуть заводити сім'ї), економіці (люди не бажають працювати), наукових відкриттях (відсутність амбіцій, мотивації та цілей) та кримінальній ситуації (збільшується кількість злочинів на тлі психічних розладів та самогубств). Всі ці фактори наголошують на необхідності пошуку та застосування нових методів лікування депресії.

Нове дослідження депресії

Вчені з Університету Каліфорнії у Сан-Франциско (США) провели дослідження, щоб відповісти на це питання. Дослідники проаналізували дані 21 064 учасників зі 106 країн, які носили термометри для вимірювання температури тіла, повідомляли про свої відчуття та робили записи про симптоми депресії. Середній вік учасників був 46 років.

Дослідження показало, що висока температура тіла, які учасники повідомляли самостійно або які були виміряні за допомогою термометрів під час неспання, були пов'язані з вищим рівнем симптомів депресії. Вчені також встановили, що люди, у яких температура мінялася менше протягом дня, схильні до вищого рівня депресії, хоча ця тенденція не була статистично значуща.

Підвищення температура тіла впливає на депресію

Відповідно до цих результатів, вчені вважають, що зміни в температурі тіла можуть відігравати важливу роль у розвитку депресії. Таким чином, використання гідромасажних ванн або саун може бути корисним у лікуванні депресії, оскільки вони можуть викликати процес самоохолодження організму через потовиділення.

"Цікаво, що нагрівання тіла може призвести до тривалого зниження температури тіла, що навіть ефективніше, ніж використання крижаної ванни", – сказала Ешлі Мейсон, головний автор дослідження.

Хоча підсумкові висновки ще важко зробити, проте вже зараз можна сказати, що відвідування сауни є корисним для здоров'я. Навіть просте розслаблення м'язів та покращення відтоку лімфи можуть принести позитивний ефект для нервової системи.