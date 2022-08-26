Клин клином: психоделічні наркотики ефективні в лікуванні алкоголізму

Нове дослідження показує, що дві дози псилоцибіну – сполуки з психоделічних грибів, знижують споживання алкоголю в середньому на 83% серед людей, які сильно п’ють.

Наслідки алкоголізму

Національної ради з питань охорони здоров'я повідомляє, що надмірне вживання алкоголю щороку вбиває приблизно 40 тисяч українців, часто через запої або захворювання печінки.

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Це також пов’язано з величезними економічними втратами, нещасними випадками з травмами та погіршенням навчання, пам’яті та психічного здоров’я. Сучасні методи запобігання надмірному вживанню алкоголю включають психологічні консультації, контрольовані програми детоксикації та певні схеми прийому препаратів, які пригнічують тягу до алкоголю, або його метаболізм, що призводить до непереносимості спиртних напоїв.

За словами дослідників, попередні дослідження вже підтвердили, що псилоцибін – ефективний засіб для полегшення тривоги та депресії у людей з найважчими формами раку. Раніше дослідження показало, що псилоцибін може служити потенційним засобом лікування алкогольних розладів та інших залежностей.

Нове дослідження псилоцибіну

Вчені з Центру психоделічної медицини Лангоне при Нью-Йоркському університеті підтвердили ці висновки. В їхньому дослідженні взяли участь 93 чоловіків та жінок з алкогольною залежністю.

Вони були випадковим чином розподілені на прийом двох доз псилоцибіну або антигістамінного плацебо. Ні дослідники, ні учасники дослідження не знали, які ліки вони отримували.

Ефективність псилоцибіну в лікуванні алкоголізму

Протягом восьми місяців від початку лікування ті, хто отримував псилоцибін, зменшили вживання алкоголю на 83%. Тим часом ті, хто отримував антигістамінний препарат, скоротили вживання алкоголю на 51%.

Серед інших ключових результатів дослідження показало, що через вісім місяців після першої дози майже половина (48%) тих, хто отримував псилоцибін, повністю відмовилися від алкоголю, а в групі плацебо 24% учасників.