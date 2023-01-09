Нова вакцина змушує ракові клітини знищувати пухлину

В експериментальній вакцині використовуються живі, але спеціально перепрограмовані ракові клітини. Вони шукають пухлину та вбивають ракові клітини і стимулюють імунітет.

Медики з Гарварду успішно провели перші досліди на лабораторних тваринах, яких вилікували від гліобластоми, найпоширенішої та найнебезпечнішої форми раку мозку.

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РНК-вакцини проти раку

В останні роки вчені активізували роботу над вакцинами для боротьби зі злоякісними пухлинами. Як правило, такі препарати отримують на основі білків, характерних для ракових клітин, навчаючи імунну систему виявляти та знищувати їх. А компанія Moderna на хвилі успіху своєї РНК-вакцини проти коронавірусу вже проводить клінічні випробування аналогічного засобу, що несе фрагменти геному меланоми.

На відміну від попередніх робіт, вакцина, над якою працює команда професора Гарвардської медичної школи Халід Шаха (Khalid Shah), містить справжні живі ракові клітини. Це дозволяє використовувати їхню природну спорідненість до пухлини, здатність знаходити її та активно переміщатися ближче "до своїх". Попередньо такі клітини проходять генну модифікацію за допомогою технології CRISPR-Cas9, перетворюючись на небезпечних для пухлини агентів.

Як діє нова вакцина проти раку

Діставшись місця, генномодифіковані терапевтичні клітини виділяють інтерферон-β і гранулоцитарно-макрофагальний колонієстимулюючий фактор. Ці цитокіни запускають в пухлини вбудовані механізми клітинного самогубства (апоптоз), а також стимулюють імунну відповідь. Крім того, ThTCs включені рецептори, що дозволяють швидко знищити їх, якщо такі клітини в результаті нових мутацій вийдуть з-під контролю.

Вчені вважають, що нова технологія виявиться корисною у боротьбі й з іншими видами пухлин. Вони мають намір продовжити роботу над нею та планують перейти до клінічних випробувань на людях протягом трьох – п'яти років.