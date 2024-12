Нова вакцина проти ВІЛ показала 99% ефективність

Препарат, який запобігає новим зараженням вірусом імунодефіциту людини, успішно завершив третю фазу клінічних випробувань, демонструючи ефективність на рівні 99%. Пацієнти отримували ін’єкції всього два рази на рік, на відміну від звичних профілактичних засобів, які потребують щоденного приймання та регулярних консультацій з лікарем.

За останніми даними, у людей з ВІЛ-інфекцією навіть на фоні терапії продовжує зберігатися високий ризик хронічних запальних процесів, що може призвести до серйозних захворювань. Крім того, кілька років тому був виявлений новий штам цього вірусу, що підкреслює необхідність пошуку ефективних методів профілактики інфекції, повідомляє 24 Канал з посиланням на The New England Journal of Medicine.

Нове дослідження вакцини проти ВІЛ

Група спеціалістів з Університету Еморі в США успішно провела третю фазу клінічних випробувань препарату "Ленакапавір", підтвердивши, що ін’єкції двічі на рік забезпечують захист від зараження на рівні 99%. Результати дослідження були опубліковані в журналі New England Journal of Medicine.

У ході випробувань "Ленакапавір" порівнювався з таблетками "Трувада", які потрібно приймати щоденно для профілактики ВІЛ. З 2179 учасників, які отримували "Ленакапавір", тільки двоє заразилися вірусом (менше 1%). У групі, що використовувала "Труваду", дев’ять осіб із 1086 виявилися інфікованими (17%). При цьому пацієнти краще дотримувалися режиму ін’єкцій, ніж режиму приймання таблеток.

Зручне застосування

Ми спостерігаємо, що майже половина людей, які починають щоденне приймання пероральних препаратів, з різних причин припиняють це робити протягом першого року. Наявність ефективного ін’єкційного засобу, що вимагає всього два введення на рік, є критично важливим для тих, хто постає перед труднощами в доступі до медичних послуг,

– зазначили науковці.

У дослідженні брали участь цисгендерні чоловіки та трансгендерні особи з різних країн, таких як Перу, Бразилія, Аргентина, Мексика, Південноафриканська Республіка, Таїланд та США. Дослідники прагнули створити вибірку, яка б відображала різні групи з підвищеним ризиком зараження ВІЛ. Раніше була підтверджена ефективність "Ленакапавіра" для цисгендерних жінок.

"Профілактика ВІЛ не охоплює всіх, хто цього потребує, особливо тих, хто стикається з нерівністю в доступі до медичної допомоги. Для людей, які не можуть щоденно приймати таблетки, ін’єкційні препарати можуть стати дійсно ефективним рішенням", – підсумували дослідники.

Вчені передали результати клінічних випробувань до Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США, і до 2025 року "Ленакапавір" може бути затверджений для використання та продажу. Ціна річного курсу препарату наразі складає близько 40 тисяч доларів.