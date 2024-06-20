Росіяни брешуть, що в Україні велика кількість епідемій через біолабораторії

Російські пропагандисти випустили чергову статтю щодо діяльності «американських біолабораторій» на території України. Причому автором статті виступає нібито українець, котрий і надіслав матеріал на публікацію.

Пропагандисти повідомляють начебто через біолабораторії Україна лідирує за захворюваністю на коронавірус, Ебола, грип та інші хвороби, або що українці продають генетичні дані про себе.

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За підтримки проєкту USAID "Підтримка реформи охорони здоров’я" VoxCheck щотижня аналізує та спростовує наративи щодо системи охорони здоров’я, які поширює російська пропаганда в інформаційному просторі України, Білорусі, Росії.

У мережі поширюють матеріал сайту "Світ і ми", у якому поширюють такі тези:

Після появи біолабораторій на території України процвітають хвороби, як-от африканська чума свиней. Причому лабораторії не підкоряються владі України й за весь час своєї діяльності з 2005 року не опублікували жодного звіту щодо результатів;

Україна посідає одне з перших місць у Європі за захворюваністю на коронавірус, лихоманки Ебола та Денге, кір, каліфорнійський грип тощо.;

Українська влада "продала український геном для проведення нелюдських експериментів", і американці "відпрацьовують методику знищення інших рас на українцях", про що свідчить дослідження геному Ужгородським національним університетом.

Що відомо про сайт "Світ і ми"

Почнемо з аналізу сайту "Світ і ми". Це платформа, на якій кожен може опублікувати свої матеріали. Наприклад, статтю "Біолабораторії США перепрограмовують геном українців" нібито надіслав Степан Бульбенко з Харкова. Це не перша публікація автора на сайті, однак до цього вказували, що він з Одеси, або взагалі не було згадок про місто. Крім того, тут розміщують і перепублікації з європейських ЗМІ.

Зокрема, матеріали польського медіа "Myśl Polska", що регулярно поширює наративи російської пропаганди. Сайт доступний чотирма мовами: російською, українською, англійською та польською. Однак якщо перевірити його місце реєстрації, то виявиться, що походження він має саме російське. За даними сервісу "Who.is" сайт зареєстрований у Москві компанією "RU-CENTER" – одним з великих провайдерів Росії.

Брехня про африканську чуму свиней

Тепер розберемося зі змістом статті. Африканська чума свиней (АЧС) зустрічається по всій Європі, причому в Україні реєструється не найвища кількість випадків. Так, у Хорватії у 2023 році зафіксували 1124 випадки, в Україні – 48. Вперше цю хворобу у тварин в Україні помітили у 2012 році після того, як з 2007 року АЧС неконтрольовано поширювалась у Грузії, згодом – Вірменії, Азербайджані та Росії.

Африканська чума свиней – це хвороба, що поширюється лише серед тварин, вона не загрожує людям. Раніше ми вже спростовували фейки про те, нібито ЗСУ поширюють африканську чуму на тимчасово окупованих територіях.

Брехня про інші інфекції

Тези про те, що Україна нібито лідирує за кількістю захворювань коронавірусом, лихоманками Ебола та Денге, кором, каліфорнійським грипом – неправдиві.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна за кількістю нових зареєстрованих випадків COVID-19 займає далеко не перше місце. Так, за період з 5 травня до 2 червня 2024 року в Україні зафіксовано 223 випадки зараження COVID-19. Натомість перше місце за кількістю займає росія, там за цей період відмічено більш ніж 47 тисяч нових заражень.

Загалом за інформацією Міністерства охорони здоров’я України на ГРВІ, грип та COVID-19 протягом епідсезону 2023-2024 захворіли 4,7 млн українців. Це на 38% менше епідемічного порога, розрахованого для України.

За словами професорки Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України Алли Мироненко, в епідсезоні серед штамів грипу превалював субтип А/Н1N1, він же "каліфорнійський" або "свинячий" грип.

Однак навіть у сукупності з іншими хворобами, ГРВІ та COVID-19, показники не виходили за межі епідемічного порога. Україна також не є лідером за рівнем захворюваності на ГРВІ та грип серед інших країн Європи. Проте варто пам’ятати про профілактичні заходи, щоб запобігати зараженню грипом.

Спалахів лихоманки Ебола та Денге в Україні немає. Також Україна не належить до країн-лідерів за спалахами кору. Топ-10 країн за кількістю випадків кору станом на березень 2024 року формують Азербайджан, Ірак, Казахстан, Ефіопія, Індія, росія, Киргизстан, Ємен, Румунія та Пакистан.

Брехня про біолабораторії

Наратив про біолабораторії ми вже неодноразово спростовували в попередніх випусках. Україна бере участь у Програмі зі зменшення біологічної загрози (підпрограма в рамках загальної Програми спільного зменшення загрози від 1991 року, відомої як Програма Нанна-Лугара).

Протягом останніх двох десятиліть в рамках програми надана відкрита підтримка 46 українським лабораторіям, медичним закладам та діагностичним центрам. Усі вони були та залишаються підпорядкованими Міністерству охорони здоров’я України та не є "таємними американськими біолабораторіями". Усі заклади, що брали участь у програмі, є виключно українськими юридичними особами.

Наприклад, однією з лабораторій, що отримала технічну допомогу в рамках програми, був Вінницький обласний лабораторний центр. Це державна установа, повна назва якої – Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України. На сайті установи можна знайти інформацію про поточні дослідження та інші напрями роботи.

Щодо Ужгородського національного університету, то він справді досліджував особливості українського геному в партнерстві з Оклендським університетом (США), Національним інститутом раку (США) та Пекінським геномним інститутом. Вчені виявили 478 тисяч нових мутацій – таких генетичних варіантів, які не зустрічалися раніше –серед досліджених ДНК 97 українців. Результати дослідження не потрібно "купувати", дані знаходяться у відкритому доступі, зокрема на спеціально створеному вебресурсі в УжНУ.

Виявлені місцеві варіанти можуть використати для розширення поточних масивів генотипування та скринінгу осіб із генетичними розладами в дослідженнях загальногеномних асоціацій (GWAS), у клінічних випробуваннях та в оцінці геному ракових клітин. Тобто йдеться про використання генетичних даних для покращення медичної діагностики, а не у військових цілях.

Подібне дослідження також нічим не підтверджує "відпрацьовування методики знищення інших рас на українцях". Самі вчені відзначають, що генетика не є надійним визначником етнічної приналежності, але може бути використана для оцінки індивідуального внеску предків.