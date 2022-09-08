Брак одного з гормонів у чоловіків підвищує ризик важкого перебігу коронавірусу

Вчені встановили, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону мають підвищений ризик важкого перебігу коронавірусу та госпіталізації.

Нове дослідження коронавірусу у чоловіків

Це з'ясували дослідники з Медичної школи Вашингтонського університету в Сент-Луїсі та Медичної школи Університету Сент-Луїса. Вони порівняли чоловіків з діагнозом COVID-19 з низьким та нормальним рівнями тестостерону та зробили висновок, що цей гормон впливає на важкість захворювання.

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Команда проаналізувала випадки 723 чоловіків з позитивним результатом на COVID-19, переважно в 2020 році, до того, як були доступні вакцини. Дані показують, що низький рівень тестостерону є незалежним фактором ризику госпіталізації у зв'язку з COVID-19, як діабет, серцеві захворювання і хронічні проблеми з легенями.

Тестостерон – фактор ризику

Вони виявили, що чоловіки з низьким рівнем тестостерону, у яких розвинувся COVID-19, у 2,4 раза частіше потребували госпіталізації, ніж чоловіки з рівнем гормонів у нормальному діапазоні. Крім того, у чоловіків з низьким рівнем тестостерону, які успішно лікувалися замісною гормональною терапією, ймовірність госпіталізації через COVID-19 була не вищою, ніж у чоловіків із нормальним рівнем цього гормону.

Симптоми низького рівня тестостерону

Чоловіки з низьким рівнем тестостерону можуть відчувати сексуальну дисфункцію, пригнічений настрій, дратівливість, проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю, втому, втрату м'язової сили та загальне погіршення самопочуття. Коли якість життя чоловіка явно погіршується, його зазвичай лікують замісною терапією тестостероном.

Однак, коли симптоми легкі, лікарі та пацієнти можуть сумніватися у необхідності лікування. Але тепер вчені кажуть, що лікування чоловіків із низьким рівнем тестостерону може допомогти захистити їх від тяжких захворювань та знизити навантаження на лікарні під час хвиль COVID-19.