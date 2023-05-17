Чому знижується рівень тестостерону у чоловіків
Джерело:Cleveland Clinic
В інтернеті пишуть, що спосіб життя впливає на рівень тестостерону. Наприклад, секс, спорт і мастурбація підвищують його, а брак фізичної активності та постійний стрес – знижують. Це правда лише частково.
Тестостерон – гормон, який виробляють яєчка та яєчники. У хлопчиків він запускає процес статевого розвитку. Завдяки тестостерону формуються статеві органи та з'являється волосся на тілі за чоловічим типом.
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Крім того, тестостерон підвищує лібідо і те, що називають sense of well-being – почуття власного добробуту. Простіше кажучи, гормон надає чоловікам впевненості у собі.
У дівчаток більшість тестостерону перетворюється на естрадіол головний гормон, який відповідає за статеве дозрівання за жіночим типом і регулює менструальний цикл. Решта тестостерону в організмі, на думку вчених, впливає на ріст лобкового волосся. Неправильно думати, що тестостерон – виключно чоловічий гормон. Він потрібний усім, просто різною мірою.
Чому знижується рівень тестостерону
Рівень тестостерону знижується з багатьох причин. Він буває низьким від народження та в міру дорослішання через генетичні хвороби. Якщо причина не в генетиці, то найчастіше викликають зниження тестостерону:
- ожиріння – брак фізичної активності призводить до цього у тому числі;
- цукровий діабет – якщо його погано контролювати;
- новоутворення;
- травми голови;
- тяжкі хвороби печінки та нирок – цироз та ниркова недостатність;
- ВІЛ та СНІД;
- прийом ліків – сюди відносять і хімієтерапію, і гормональні препарати;
- старіння – з роками у деяких чоловіків з природних причин знижується вироблення тестостерону.
Наслідки низького рівня тестостерону
Зниження рівня тестостерону призводить до еректильної дисфункції, втрати кісткової та м'язової маси тіла та погіршення психічного здоров'я. Це симптоми нестачі тестостерону, з якими потрібно звернутися до лікаря.
У цьому випадку чоловіки не мають сексуального потягу, а спроби зачати дитину безуспішні. Звична фізична активність дається з великими труднощами, і все це впливає на психіку – немає настрою, бажання щось робити і отримувати задоволення від улюблених занять.
Згідно з дослідженнями низький рівень тестостерону частіше призводить до хвороб серця та судин, і насамперед до інфаркту. Причому вчені стверджують, що це стосується чоловіків і жінок. Але хороша новина в тому, що низький рівень тестостерону лікується замісною гормональною терапією.