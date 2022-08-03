Знайшли неочікуваний негативний вплив малої зарплати на здоров'я

Дослідники зі США довели, що низька заробітна плата пов'язана з прискореним погіршенням пам'яті у літньому віці.

Негативний вплив малої зарплатні

Це дослідження провела Школа охорони здоров'я імені Мейлмана Колумбійського університету. До цього вченим було відомо, що низькооплачувана робота безпосередньо пов'язана з наслідками для здоров'я, такими як симптоми депресії, ожиріння та гіпертонія, які є факторами ризику когнітивного старіння.

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Але в жодному з попередніх досліджень не вивчався конкретний зв'язок між низькою заробітною платою та когнітивними здібностями у літньому віці.

Мала зарплатня погіршує пам'ять

Ця робота надає нові докази, що стійкий вплив низької зарплати пов'язаний з прискореним погіршенням пам'яті у літньому віці. Ця асоціація спостерігалася як у первинній вибірці, так і в контрольній групі.

Наші результати показують, що соціальна політика, яка покращує фінансовий добробут низькооплачуваних працівників, може бути особливо корисною для когнітивного здоров'я людей,

– сказала авторка дослідження Адіна Зекі Аль Хаззурі, доктор філософії та доцент епідеміології.

Вчені розділили учасників дослідження на тих, хто ніколи не отримував низьку заробітну плату, періодично отримував низьку заробітну плату або завжди отримував низьку заробітну плату, ґрунтуючись на оплаті праці, отриманій з 1992 по 2004 рік, а потім вивчили зв'язок зі зниженням пам'яті протягом наступних 12 років – з 2004 по 2016 роки.

Дослідники виявили, що у порівнянні з працівниками, які ніколи не отримували низької заробітної плати, у тих, хто постійно отримував низьку заробітну плату, у літньому віці спостерігалося значно швидше погіршення пам'яті.