Чи справді нітрати в овочах і фруктах такі небезпечні

Нітрати – це речовини, які застосовуються для удобрення грунту, на якому ростуть овочі та фрукти. Насправді вони шкідливі лише в обробленому м'ясі, тому від овочів і фруктів не потрібно відмовлятися.

Нітрати допомагають прискорити ріст, зробити врожай більшим і загалом покращити якість рослин. Нітрати використовуються при копченні м'яса, так воно довше зберігається свіжим. До речі, саме через нітрати копчене м'ясо має рожевий колір.

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Наскільки небезпечні нітрати

І так і ні. Все залежить від товару. Самі собою нітрати не небезпечні, але небезпечні речовини, у які можуть перетворюватися. Нітрати з овочів через бактерії в слині перетворюються на нітрити. Вони можуть перетворитися на оксид азоту, який корисний для організму.

Він проходить через стінки артерій та розслаблює їх. Через це артеріальний тиск людини знижується. Оксид азоту використовують і в нітрогліцерині, який застосовують при серцевому нападі.

Крім допомоги з тиском, овочі знижують ризик розвитку деяких форм раку, наприклад, колоректального раку. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів у статті про нітрати в овочах та фруктах говорить, що вони "оцінили як ризик, так і користь впливу нітратів з овочів і дійшли висновку, що корисні ефекти овочів переважають". Отже, нітратів в овочах не варто побоюватися. Але з м'ясом інша справа.

У м'ясі є гем, попередник гемоглобіну. Коли гем вступає у реакцію з нітратами з їжі, утворюється нітрозований гем. Ця речовина разом з білком із копченого м'яса утворює нітрозосполуки, які збільшують ризик розвитку раку.

Як їсти менше нітратів

У цьому розділі ми поговоримо про м'ясо. З овочами розібралися – вони корисні, тож немає сенсу від них відмовлятися.

Важливо відмовитись від копченого м'яса. Сюди належать ковбаса, сало, бекон, різне в'ялене м'ясо. Найкраще перейти на не копчені аналоги або інші продукти:

запечена курка;

консервований тунець чи лосось;

варені яйця;

хумус;

сир;

биточки домашнього приготування.

Замість бекону до яєчні можна додати:

смажені гриби та помідори;

свіже авокадо;

консервовану квасолю.

Але навіть якщо ви іноді їсте ковбасу, у цьому немає нічого страшного. Щоб заподіяти шкоду здоров'ю, її потрібно їсти чи не щодня. Всі ми люди і іноді з'їсти щось шкідливе, але смачне – нормально.