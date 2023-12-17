Жінці видалили з нирки 300 каменів: причина досить банальна, уникнути цього можна було

20-річна жінка з Тайваню перенесла операцію з видалення не менше 300 дрібних каменів із нирки. Їхній розмір був від 5 міліметрів до 2 сантиметрів.

Сяо Юй госпіталізували до лікарні міста Тайнань після того, як вона поскаржилася на різкий та сильний біль у попереку. Також дівчина мала лихоманку, а аналіз крові показав незвичайно високу кількість лейкоцитів.

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Уже під час комп'ютерної томографії лікарі побачили, що права нирка дівчини просто переповнена каміннями.

Спершу дівчині призначили курс антибіотиків, потім злили рідину з нирки і провели інвазивну операцію.



На МРТ лікарі побачили, що у нирці скупчилась рідина і камені / Фото Oddity Central

Під час операції лікарі витягли понад 300 каменів розміром від 5 міліметрів до 2 сантиметрів.



Лікарі дістали з нирки дівчини понад 300 каменів / Фото Oddity Central

Причина утворення каменів у нирках

Медики наголошують, що існує досить багато факторів, які можуть стати причиною утворення каменів у нирках, але у конкретному випадку з Сяо Юй, вона узагалі не любила пити воду, натомість полюбляла солодкі соки та чаї.

Саме це і спричинило хронічне зневоднення – стан, під час якого сеча стає більш концентрованою, а мінерали в ній кристалізуються, утворюючи камені.