У Нікополі госпіталізували підлітка, який випив енергетиків до втрати свідомості
На Дніпропетровщині медики врятували підлітка після того, як він випив кілька пляшок енергетичних напоїв.
Про ситуацію розповіла співробітниця Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини Марина Авдієнко у фейсбуці. Вона також попередила про небезпеку споживання цього напою дітьми та підлітками.
Дивіться також Які існують види цукру та чи відрізняється їхня шкідливість
Порадив друг
Зазначають, що хлопець спортсмен і хтось зі знайомих порадив пити енергетик для підйому тонусу і сили.
"А щоб ефекту було більше, випив значну кількість цього напою", – пише Авдієнко.
Як наслідок, в хлопця різко погіршився стан, виникла тахікардія, впав кров'яний тиск. За словами Авдієнко, швидка забрала підлітка в дитячу лікарню уже в непритомному стані.
Енергетики протипоказані дітям
Лікарка наголосила, що навіть одна невелика баночка такого напою виснажує дитячий організм і може призвести до негативних наслідків, як от: дратівливість, занепад сил, безсоння, депресія, смерть.
Також Авдієнко зауважила, що немає якогось конкретного віку, з якого можна пити енергетичні напої.