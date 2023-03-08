Чому може збільшуватись вага у людей, які мало їдять: основні причини

Якщо вам здається, що ви їсте зовсім небагато, а цифра на вагах росте і це відбувається через погані гормони, мусимо вас засмутити. Основна причина надмірної ваги у калоріях.

Зайва вага завжди наслідок не одного, а багатьох факторів. Хотілося б вірити, що нові сантиметри в талії з'являються не через смачні шоколадні круасани, а від впливу якихось вищих сил, які множать їхню калорійність утричі. Але найчастіше це так не працює.

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Генетика і зайва вага

Дослідження показують, що внесок генів в індекс масу тіла у більшості людей становить 40 – 70%. Якщо хтось із батьків має ожиріння, ваш ризик протягом життя набрати зайві кілограми збільшується в 3 – 4 рази. Якщо ви росли в сім'ї, де в обох батьків була надмірна вага або ожиріння, то ймовірність зайвих кілограмів у вас підвищується до 10 разів.

Попри те, що науці вдалося виділити багато генетичних поломок, які можуть бути причетні до розвитку ожиріння, робити генетичні тести всім людям з надмірною вагою тіла, як і раніше, погана ідея. По-перше, це дорого, а по-друге, марно. Адже подібні генетичні мутації трапляються вкрай рідко.

Вплив гормонів на вагу

Справді, деякі ендокринні захворювання можуть призвести до набору ваги, але є нюанси.

Потенційні гормональні причини надмірної ваги:

гіпоталамічне ожиріння;

синдром чи хвороба Кушинга;

дефіцит гормону росту;

гіпотиреоз.

Гіпоталамічне ожиріння – рідкісний синдром, який розвивається через пошкодження гіпоталамуса. Причиною може бути перенесена операція, пухлина чи травма. В результаті у людини втрачається контроль над кількістю з'їденої, витрати енергії знижуються і виникає ожиріння. Крім збільшення ваги будуть й інші симптоми: головний біль, блювання, порушення зору, нецукровий діабет, гіпотиреоз, сонливість аж до коми.

Синдром чи хвороба Кушинга характеризується надлишком глюкокортикоїдних гормонів через вироблення пухлинами надниркових залоз (синдром Кушинга) або гіпофіза (хвороба Кушинга). Перша ситуація зустрічається набагато частіше, а друга дуже рідко.

Такі пацієнти мають характерний зовнішній вигляд: жир зосереджений в області обличчя, шиї, грудей і живота. Руки та ноги при цьому досить худі, з явними ознаками м'язового виснаження. Обличчя виглядає округлим, навіть місяцеподібним. А на щоках можна побачити пурпуровий рум'янець.

Ще одна рідкісна ситуація – дефіцит гормону росту. Причиною може бути пухлина гіпофіза або наслідки її лікування. Найхарактерніша риса дефіциту гормону – низький зріст. Якщо захворювання розвивається у дорослому віці, знижується м'язова маса тіла, мінеральна щільність кісткової тканини та збільшується кількість жиру в організмі.

Багато людей любить звинувачувати в надмірній вазі зниження функції щитовидної залози, але внесок гіпотиреозу в надмірну вагу мінімальний. Як правило, на тлі цього стану можливий набір кілограмів, але не десятка.