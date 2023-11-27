Втрата ваги у літньому віці: знайшли неочікувану причину

Фінські вчені зробили дуже неочікуване відкриття, виявилося, що зменшення ваги у літніх людей може бути повʼязаною з віковою втратою слуху.

Раніше вчені виявили ймовірний зв'язок між високим рівнем звукового забруднення і підвищеною ймовірністю ожиріння. Також існують дані, які підтверджують, що недостатнє харчування та низька вага можуть провокувати погіршення слуху.

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Втрата слуху впливає на вагу людини

Однак, дані з цього питання залишалися досить спірними. Дослідницька група з Університету Оулу на чолі з Іян Він вирішила краще вивчити цю тему та провела власне наукове дослідження. У роботі вони досліджували як втрата слуху, пов'язана з віком, може впливати на зміну ваги людини. Дослідження охопило дані сотень тисяч людей, які мешкають у Європі, у віковій групі від 52 до 63 років.

Підсумки дослідження показали, що погіршення слуху в літньому віці має зв'язок зі зменшенням маси тіла – це впливало на зниження індексу маси тіла і загальної жирової маси в організмі.

Вчені висунули припущення, що це може бути обумовлено впливом певного гена, який асоціюється із накопиченням жирової тканини та розвитком ожиріння – гена FTO. Вчені зазначають, що досі ніхто не фіксував його вплив на слух людей.

Як зберегти слух

Уникати гучних звуків і йти в тихе місце. Рівень шуму не має перевищувати 85 дБ. Шум вважається достатньо гучним, щоб пошкодити слух, якщо ви маєте підвищити підняти голос під час розмови, не чути, що говорять люди поблизу, у вас болять вуха або виникає дзвін у вухах.

Не слухайте гучну музику в навушниках – збільште гучність настільки, щоб ви могли комфортно чути музику, але не вище. Краще використовувати навушники з шумозаглушенням і не збільшувати гучність, щоб приховати зовнішній шум. Під час прослуховування музики в навушниках потрібно робити перерву щогодини принаймні на п'ять хвилин.

Регулярно проходьте медичні огляди для виявлення потенційних проблем зі слухом.

Захистіть свій слух під час гучних заходів (у нічних клубах, концертах або спортивних заходах) – намагайтеся триматися якомога далі від динаміків. Якщо ви не можете вийти з галасливого місця, ви можете використовувати вушні затички. Намагайтеся відпочивати від шуму і робити перерви кожні 15 хвилин.