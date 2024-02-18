Чому зранку не хочеться їсти

Можливо, ви ситно повечеряли, тому на ранок не хочете їсти. Якщо апетиту немає не тільки зранку, а постійно, краще проконсультуватися з терапевтом.

Якщо вечеря була не надто ситною і важкою, то зазвичай людина прокидається з легким почуттям голоду. Тому, якщо після вечері на ранок не хочеться снідати, це може бути сигналом, що ви переїли напередодні.

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Як не переїдати на ніч

Це шкідлива звичка, тому що приймання висококалорійної їжі ввечері може спричинити порушення сну або призвести до збільшення ваги, якщо людина перевищує рекомендовану норму калорій на добу. Тому фахівці радять не переїдати на ніч.

Ось що радять дієтологи, щоб не хотілося їсти на ніч:

Планувати харчування та складати меню на тиждень. Якщо протягом дня їсти різноманітну їжу та орієнтуватися на почуття голоду та ситості, малоймовірно, що людина буде переїдати вночі. Слідкувати, щоб у раціоні було більше білка та клітковини.

Висипатись. Дорослим потрібно спати 7 – 9 годин щоночі. Брак сну може порушити метаболізм глюкози та вплинути на гормони, які пов'язані з голодом, апетитом та регуляцією маси тіла. Коли людина спить надто мало, вона іноді плутає втому з голодом. Якщо хочеться перекусити після збалансованої вечері, це може говорити, що організму необхідний відпочинок.

Не сидіти в гаджетах та перед телевізором під час їжі. Якщо їсти перед телевізором або сидіти в інтернеті під час їжі, це відволікає, і людина не помічає скільки з'їла, а сигнали ситості, які йдуть у мозок, послаблюються.

Переконатися у почутті голоду. Найкраще орієнтуватися на сигнали свого тіла, а не на емоції. Іноді пізній прийом їжі пов'язані з втомою, нудьгою чи сонливістю. Тому краще їсти, коли відчуваєте голод, і припиняти, коли наситилися.

Якщо ви повечеряли та виключили інші фактори, а голод все одно не йде, можна перекусити. Для цього підійде низькокалорійна закуска із високим вмістом білка або клітковини. Наприклад, грецький йогурт чи невелика жменя горіхів. Потрібно їсти повільно і не відволікатися.

Якщо довго немає апетиту, це може бути симптомом захворювання або пов'язане із прийманням ліків. Тому якщо вас непокоїть відсутність голоду, краще звернутися до терапевта.