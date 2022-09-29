Назвали поширений психологічний фактор, який прискорює старіння більше, ніж куріння

Старіння складний процес, але його не можливо обманути. На жаль, в деяких людей він може бути прискореним.

Молекулярні пошкодження накопичуються та сприяють розвитку пов'язаних зі старінням слабкості та серйозних захворювань. У деяких людей ці молекулярні процеси є більш інтенсивними, ніж в інших, цей стан зазвичай називають прискореним старінням.

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Нове дослідження старіння

На щастя, за допомогою цифрових моделей старіння (годинників старіння) прискорення старіння можна виявити до того, як його катастрофічні наслідки проявлять себе. Але експерти зазначають, що будь-яка терапія проти старіння повинна зосереджуватися на психічному здоров’ї людини, так само як і на фізичному.

Щоб це зрозуміти вчені виміряли вплив самотності, неспокійного сну та відчуття горя на швидкість старіння. Науковці також презентували новий годинник старіння, навчений і перевірений за допомогою крові та біометричних даних 11 914 дорослих людей.

Негативні психологічні фактори прискорюють старіння

Прискорення старіння було виявлено у людей з інсультом, захворюваннями печінки і легенів, курців і, що найцікавіше, у людей в ​​поганому психічному стані. Фактично було показано, що відчуття безнадійності, нещасливого та самотнього життя збільшує біологічний вік більше, ніж куріння. Інші фактори, пов’язані з прискоренням старіння, включають самотність і проживання в сільській місцевості (через низьку доступність медичних послуг).

Автори дослідження дійшли висновку, що психологічний аспект старіння не слід нехтувати ні в дослідженнях, ні в практичних застосуваннях проти старіння.