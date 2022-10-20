На Київщині виявили випадок сибірки

20 жовтня 2022 , 12:20
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Джерело:

Держпродспоживслужба

Збудник захворювання виявили в одному з господарств Київської області. Його сибірки виділили під час бактеріологічних досліджень із патологічного матеріалу від кози.

Тож щоб з'ясувати епізоотичні зв’язки та причини виникнення збудника, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області провели розслідування.

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Що встановило розслідування

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, 10 жовтня з'ясувалося, що фермерському господарстві, де виявили сибірку, утримуються лише кози. Їх – 337 голів. Це підтвердили також у Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

Тому уже наступного дня, 11 жовтня, для координації дій провели засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії. На цьому засіданні експерти:

  • визначили загрозливу зону сибірки,
  • затвердили План заходів щодо локалізації та ліквідації вогнища захворювання,
  • прийняли рішення про запровадження карантину.

Наразі в Київській області проводять комплекс заходів для профілактики та боротьби з сибіркою. А поголів’я кіз, де виявили збудник, знаходиться під наглядом державної лікарні ветеринарної медицини. Як повідомили у Держпродспоживслужбі, тварини клінічно здорові.

Ситуація з сибіркою в Україні

Епізоотична ситуація по сибірці в Україні контрольована упродовж останніх років. Цього вдалося досягнути завдяки:

  • активній імунізації тварин,
  • швидким реагуванням ветеринарних спеціалістів на випадки виявлення збудників.

Що відомо про Сибірку


Сибірка або Антракс – особливо небезпечна гостра інфекційна хвороба не лише всіх видів сільськогосподарських, домашніх і диких тварин, а також людей. Вона передається через проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки під час догляду за хворими тваринами, контакту з їхніми тушами чи вживання їхнього м'яса у їжу. Також заразитися можна через предмети або ґрунт.

Тому у разі появ ознак захворювання тварин на сибірку, потрібно негайно звернутися до лікаря ветеринарної медицини чи до територіального органу Держпродспоживслужби вашого регіону.

Детальніше про симптоми сибірки та поради з профілактики ви можете ознайомитися на сайті МОЗ України та за посиланням.

 

Автор: Юлія Якубова