"Не чухай очі – витечуть": чи справді це настільки небезпечно

Надмірне і сильне тертя очей може призвести до небажаних наслідків, хоч і не до таких крайнощів, як "витікання" очей. Ця дія спричиняє ризик запалення, інфікування, зниження гостроти зору та появи темних кіл під очима.

Вранці, ввечері, під час посиленої зорової роботи, руки інстинктивно прагнуть потерти втомлені очі, викликаючи тимчасове полегшення, оскільки це активує вироблення слізної рідини, яка зволожує очі.

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Чому чухаються очі

Але попри полегшення тертя очей може бути шкідливим:

Ризик інфекції. Тертя очей руками сприяє проникненню бактерій, що може спричинити очні інфекції, наприклад, кон'юнктивіт.

Посилення очних захворювань. У людей з глаукомою тертя очей може призвести до різкого збільшення тиску всередині очного яблука, що погіршує зір.

Пошкодження рогівки. Спроби витерти щось з ока можуть лише погіршити ситуацію, подряпавши рогову оболонку.

Темні кола під очима. Шкіра навколо очей надзвичайно чутлива, а тертя може призвести до пошкодження капілярів та появи темних кіл.

Кератоконус. Захворювання, яке може розвинутись від регулярного тертя очей і може сильно погіршити зір через деформацію рогівки.

Як перестати терти очі

Для запобігання тертю очей можна використовувати зволожувальні краплі очей, які допомагають знизити сухість і свербіж.

Якщо в око потрапило стороннє тіло, не варто намагатися видалити його тертям, краще промити око стерильним розчином і при необхідності звернутися до лікаря.

Якщо ви відчуваєте регулярний свербіж в очах і краплі очей не приносять полегшення, це може бути ознакою синдрому сухого ока або алергічного кон'юнктивіту, і вимагає консультації офтальмолога.