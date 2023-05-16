Скорочують життя: нутріціолог назвала небезпечні напої, якими зловживає ледь не кожний

Влітку, коли нам хочеться пити особливо часто, ми навіть не надто задумуємось над напоєм, який обираємо. Часто наш вибір – це солодкі газовані напої. Погоджуємось, багато з них дійсно смачні і здається, що саме ці напої здатні втамувати спрагу.

Втім, наукові дослідження показують, що такі напої негативно впливають на наше здоров'я й здатні навіть скорочувати тривалість життя. Про вплив солодких газованих напоїв на організм розповіла дієтологиня Оксана Скиталінська.

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Як впливають газовані напої на організм

Для того, щоб зрозуміти, як впливають солодкі газовані напої на здоров'я, треба глянути на їхній склад, зауважила відома дієтологиня. Вони містять воду, вуглекислий газ, цукор, кофеїн, різні барвники, підсолоджувачі, ароматизатори та консерванти.

Оксана Скиталінська – дієтологиня “Надмір кофеїну, особливо для організму дитини чи підлітка підвищує навантаження на серце. Барвники можуть бути натуральними та штучними, які для печінки є додатковими хімічними речовинами, які вона має вивести з організму”.

Газовані напої – джерело цукру

Скиталінська зазначає, що без цукру неможливі жодні процеси в організмі – він є важливим джерелом енергії, і головним пальним для мозку. Але коли науковці говорять про цукор, то мають на увазі глюкозу, а більшість людей мають на увазі цукор-пісок, який можна набирати ложкою.

Цей звичний нам цукор – це сахароза, яка є сумішшю глюкози та фруктози. При цьому експертка наголосила, що саме з ним, точніше, з його кількістю в нашому раціоні, пов'язано багато проблем.

За останні 50 років кількість споживаного цукру збільшилась в десятки разів. І це не може не мати наслідків: щороку кількість людей із ожирінням зростає.

Важливо! ВООЗ і МОЗ України не рекомендують вживати більше, ніж 25 грамів цукру – 6 чайних ложок. І це дозволена кількість за умови, що людина здорова і має нормальну масу тіла.

Для орієнтиру – в 330 мілілітрах банки "Кока-коли" – приблизно 39 грамів доданого цукру,

– пояснює дієтолог.

Як цукор шкодить організму

За словами Скиталінської, цукор прискорює старіння мозку, погіршує пам'ять, сприяє накопиченню зайвої ваги, а також відкладенню жиру в клітинах печінки.

Оксана Скиталінська – дієтологиня “Крім того, коли організм засвоює велику кількість глюкози та фруктози, ці цукри з'єднуються з білками та жирами, що веде до утворення стійких молекул, які руйнують колаген та еластин, що погіршує стан шкіри, судин, аорти, кришталика, еритроцитів, які переносять кисень”.

До речі, напої, які маркують "без цукру", тобто ті, які містять інші підсолоджувачі – альтернативні, дієтологиня теж не рекомендує споживати. Вона пояснює, що солодкий смак обдурює наші відчуття, але не організм: очікуючи порцію солодкого та не одержуючи її, клітини поступово стають нечутливими до інсуліну.

Постійна стимуляція рецепторів, порушує утворення гормонів, відповідальних за насичення. Ба більше, підсолоджувачі погано впливають на кишкову мікрофлору, як наслідок порушується синтез вітамінів.

Скиталінська радить замість солодких газованих напоїв пити фільтровану воду.

Ще один лайфхак – пийте протягом дня тепло-гарячу воду із соком лимона. Це смачно, вона втамовує спрагу і зменшує відчуття голоду,

– каже дієтологиня.