Як уникнути переїдання на Великдень: прості поради лікаря

Великдень – це одне з найбільших християнських свят, яке часто пов'язане зі смачною їжею та родинними посиденьками. Однак, переїдання може серйозно зіпсувати такий день, викликати важкість та біль у шлунку.

Про те, як святкувати Великдень без шкоди для здоров'я та яких порад потрібно дотриматись 24 каналу розповіла лікарка та health-експерт Уляна Вернер.

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Плануйте своє харчування

Якщо ви будете проводити Великдень зі сім'єю або друзями, то попередньо обговоріть меню. Спробуйте підібрати здорові страви та дотримуйтесь розумних порцій. Якщо ви готуєтеся до свята вдома, то спробуйте замінити важкі та жирні інгредієнти на більш корисні.

Не пропускайте сніданок

Почніть день зі здорового та насиченого сніданку. Дослідження показують, що відсутність ранкового перекусу може спричинити переїдання в обід. Можна обрати яйця, які багаті на білки, а також гречку або інші цільні злаки, які містять вуглеводи та вітаміни групи В. Овочі та фрукти також можуть стати хорошим доповненням до вашого сніданку, забезпечуючи вам необхідну дозу вітамінів та мінералів.

Обирайте корисні страви

Під час Великоднього свята намагайтеся додати до меню корисні страви. Овочі та фрукти містять багато вітамінів та мінералів, які допомагають підтримувати здоров'я та імунну систему. Якщо ви їстимете м'ясо, оберіть менш жирні види, такі як курка, індик, риба або яловичина.

Уляна Вернер “Намагайтеся приготувати м'ясо на грилі, у духовці або на пару замість смаження в олії. Також спробуйте замінити білкові продукти на рослинні альтернативи, такі як тофу або нут. Це може допомогти зменшити вміст жиру та холестерину в їжі”.

Зберігайте розумні порції

Пам'ятайте, що не потрібно їсти швидко та багато, щоб насолодитись їжею. Дослідження показують, що важливо зберігати порції розумного розміру та намагатися не додавати до страви зайвої кількості жирів, солі або цукру, щоб уникнути переїдання. Також не забувайте про те, що пережовування є дуже важливим процесом.

Спробуйте їсти повільно та уважно, насолоджуючись кожним шматочком, звертайте увагу на сигнали, які надсилає ваш організм, щоб не пропустити момент ситості. Після того, як ви наїлися, почекайте кілька хвилин, це дозволить вашому організму зрозуміти, чи потрібні вам додаткові поживні речовини. Якщо ви все ще відчуваєте голод, спробуйте з'їсти невелику порцію фруктів або овочів, які допоможуть вам відчути ситість та нададуть вашому організму додаткову клітковину.

Пийте воду

Пам'ятайте про важливість води для здоров'я підтримки нормальної роботи організму. Намагайтеся пити достатньо протягом усього дня та уникати солодких напоїв та алкоголю, які можуть призвести до дегідрації та погіршення самопочуття.

Додайте фізичну активність

Не забувайте про фізичну активність, яка може допомогти зберегти здоров'я. Заплануйте прогулянку з родиною або друзями, візьміть участь в іграх з дітьми або влаштуйте сімейні спортивні змагання. Навіть невелика фізична активність може підняти настрій та поліпшити самопочуття.

Уляна Вернер “Великдень – це день, коли ми збираємося разом зі своєю сім'єю та друзями, щоб насолодитися спільним часопроведенням. Але не дозволяйте цьому святкуванню погіршити ваше здоров'я”.

Плануйте своє харчування, обирайте корисні страви, зберігайте розумні порції та не забувайте про фізичну активність. Таким чином, ви зможете провести Великдень з користю для здоров'я та насолодитися святом без жодних наслідків.