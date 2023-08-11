В яких країнах найбільш займаються сексом

Виробник товарів для дорослих вирішив з'ясувати, в якій країні світу живуть люди із найвищим лібідо. У дослідженні взяли участь близько 22 000 людей.

В яких країнах найбільше сексу

Фахівці поділили учасників експерименту на групи та виміряли їх силу сексуального потягу за десятибальною шкалою. На першому місці у глобальному рейтингу опинився Гонконг.

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Фахівці з'ясували, що середній рівень лібідо у його мешканців дорівнює 7,16. Це дуже хороший показник, оскільки в деяких районах Азії тема сексу є табуйованою.

Дані дослідження говорять про те, що жителі Гонконгу стали більш відкритими до розмов про свої сексуальні потреби та бажання. Чудово, що гонконгські жінки тепер вільно говорять про свій інтерес до сексу та відмовляються від старих уявлень про жіночу сексуальність,

– зазначили автори дослідження.

На другому місці рейтингу опинився Тайвань. Далі йдуть Австралія, Сінгапур та Нова Зеландія. Останній рядок списку зайняла Японія. Середній рівень сексуального потягу японців – 4,73.

Яка ситуація в Європі

В окрему групу аналітики виділили країни Європи. З'ясувалося, що найсексуальніші активні європейці живуть в Італії, Іспанії, Франції, Великій Британії та Німеччині.

Експерти також зазначили, що найлегшою групою, що легко збуджується, виявилися люди віком від 25 до 34 років. На другому місці опинилися ті, кому від 35 до 44 років.