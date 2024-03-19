В який час доби найкраще займатись сексом

Для того, щоб максимально приємно провести час, важливо не лише його ретельно спланувати, а й врахувати одну важливу деталь – час доби.

Сексуальні стосунки є невіддільною частиною життя більшості людей. Однак, секс досі залишається складною темою для обговорення та дослідження.

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Перш за все, ідеальний час для сексу – це час, коли усі партнери почуваються комфортно та готові до інтимної близькості. Однак на це можуть впливати й інші актори, такі як фізичний стан та настрій.

Нове дослідження сексу

Компанія Forza провела дослідження, щоб з'ясувати оптимальний час для сексу. Попри те, що було опитано лише 1000 осіб, що є порівняно малою вибіркою, дослідження виявило кілька цікавих моментів.

За результатами опитування, більшість опитаних відзначили, що краще займатися сексом вранці. Подібні висновки були зроблені й в інших дослідженнях, де зазначалося, що рівень енергії людини найвищий вранці, коли в організмі відбувається найбільше виділення ендорфінів, завдяки чому людина почувається весь день добре.

Найкращий час для сексу

Оптимальним часом для сексу, згідно з опитуванням, було – 7:30 ранку. Навіть якщо вам не потрібно вставати настільки рано, наприклад, через роботу в офісі, ви все одно зможете отримати всі переваги ранкового сексу, якщо кохаєтеся протягом 45 хвилин після пробудження.

Це пов'язано з тим, що рівень енергії після відпочинку зазвичай досягає піка, що сприяє збільшенню витривалості. Дослідження також виявило, що ранковий секс може допомогти знизити артеріальний тиск і рівень стресу, що своєю чергою може зробити залишок дня більш радісним і продуктивним.