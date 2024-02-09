У п'ять разів ефективніші за ібупрофен: назвали найефективніші ліки проти мігрені

Напади мігрені важко контролювати, лікування цього стану часто потребує комплексного підходу та постійної готовності до нового епізоду болю. Пацієнти, які страждають на мігрень, знають, що далеко не усі препарати здатні вгамувати біль.

Та нове дослідження, яке опубліковане в медичному журналі Neurology, виявило найефективніший клас препаратів проти мігрені. Ними стали триптани.

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Як визначили ефективність ліків

Праця базується на даних, отриманих з понад 3 мільйонах записів додатку My Migraine Buddy, за допомогою якого користувачі відстежували напади мігрені.

Упродовж 6 років 278 тисяч пацієнтів з мігренню оцінювали ефективність 25 препаратів різних класів.

У ході аналізу цих даних, виявилось, що найефективнішими для пацієнтів були саме триптани – препарати на основі дигідроерготаміну і протиблювотні, як-от прометазин – препарат, який допомагав полегшити нудоту, що є частим симптом мігрені.

Знеболювальні проти мігрені

Зауважують, що якщо порівнювати ефективність інших препаратів, як от ібупрофен, вчені виявили, що триптани в 5 – 6 разів ефективніші. Що є дійсно вагомою перевагою.

Ба більше, навіть серед класу триптани учені теж виявили найефективніший препарат. Ним став елетриптан, учені встановили, що він допомагав у 78% випадків нападів мігрені. Інші триптани, зокрема золмітриптан (Zomig) і суматриптан (Imitrex), теж були досить ефективними, їх рейтинг – 74% і 72% – відповідно.

ПЦікаво, що і протиблювотні засоби були в 2,5 рази ефективнішими, ніж ібупрофен.

Різні лікарські форми

Учені наголошують, що таблетки – не єдиний засіб для полегшення нападів мігрені. У ході дослідження вивчалась також ефективність застосування препаратів різних лікарськи форм, як-от назальний спрей, ін'єкції або ректальні супозиторії.

Це свідчить про те, що пацієнти, які страждають на хронічний головний біль, обов'язково мають проконсультуватись із лікарем для підбору лікарського препарату, який буде найефективнішим і найщручнішим конкретно для них. Саме в цьому і полягає користь терапії у випадку мігрені.