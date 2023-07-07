Чому люди їдять сушені мухомори

Мухомори відомі не лише своєю токсичністю, а й психоактивністю. Червоний мухомор (Amanita muscaria), наприклад, містить сполуки, що викликають галюцинацію. Це й приваблює деяких людей.

Галюцинації від мухоморів

Психоактивний ефект від мухоморів виникає завдяки сполукам, які у них містяться. Одна з таких речовин – мусцимол. Він впливає на ГАМК-рецептори людини, які беруть участь у гальмівних реакціях нервової системи.

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Мусцимол змінює активність нейронів у різних областях, включаючи кору головного мозку, гіпокамп та мозок. У медицині чи фармакології речовина не використовується. Мусцімол проходив першу фазу клінічних випробувань для використання його при епілепсії, але дослідження було припинено.

Іботенова кислота – ще одна психоактивна сполука мухомора, яка може викликати почуття ейфорії, слухові та зорові галюцинації. Кислота вбиває нервові клітини, тому її використовують для експериментів із тваринами. Наприклад, вводять у череп щурів для вивчення пошкодження мозку.

Їсти сушені мухомори небезпечно

Отруєння мухоморами трапляється рідко і зазвичай відбувається при навмисному вживанні грибів для галюцинацій. Для отруєння достатньо одного невеликого капелюшка гриба.

Біохакери придумали використовувати мухомори для мікродозингу – щоденного вживання маленьких порцій без галюцинацій. Нібито у невеликих кількостях сушені мухомори покращують пам'ять, підвищують креативність та працездатність. Їх підтримали виробники БАДів, тому грибні аптеки продають капсули з мухоморів.

Що б не було написано на упаковці, мікродозинг мухоморами не має доведеної ефективності. До того ж це може бути небезпечним, вживання мухоморів у такому вигляді не виключає отруєння. Серед симптомів отруєння нудота, блювання, сонливість, судоми і втрата свідомості.