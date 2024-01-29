Які наслідки може мати порнозалежність

Матеріали для дорослих загальнодоступні – молоді люди з підліткових років можуть дивитися порнографічні матеріали різних категорій і активно займатися мастурбацією. Один із наслідків надмірного перегляду порно – розвиток порно-індукованої еректильної дисфункції.

Порно-індукована еректильна дисфункція (ПІЕД) – тип сексуального розладу, при якому чоловік має труднощі з досягненням або підтриманням ерекції в реальних сексуальних стосунках через частий та тривалий перегляд порнографії.

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Як порно викликає проблеми з ерекцією

Звикання до порно. Постійний та неконтрольований перегляд порнографії може поступово знижувати сексуальну чутливість чоловіка. Це аналогічно до того, як постійне вживання одного і того ж виду їжі з часом зменшує його привабливість.

Чоловік починає звикати до переглянутих матеріалів, що призводить до необхідності пошуку більш витончених або екстремальних видів порно для досягнення збудження та ерекції.

Вплив на дофамін. Дофамін – ключовий нейромедіатор у передачі нервових імпульсів між головним мозком та тілом. Він виробляється у моменти задоволення – при вживанні смачної їжі або під час сексу.

При частому перегляді порно та мастурбації відбувається надмірне виділення дофаміну. У відповідь на це мозок починає зменшувати чутливість до дофаміну та відключає його рецептори.

Навантаження дофамінової системи може призвести до зменшення інтересу до реального сексуального партнера. Мозок починає сприймати звичайний секс як менш збуджуючий в порівнянні з образами, що постійно змінюються, в порно. Це викликає труднощі у досягненні ерекції та сексуального задоволення у реальному житті.