Треба готуватись до спалаху інфекційних хвороб, – депутат Херсонської облради

Російські терористи 6 червня підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплень деяких населених пунктів Херсонщини. Вода вже потрохи сходить. У Херсоні почав ширитись неприємних запах. Спалаху інфекційних хвороб зараз нема, однак варто готуватись до цього.

Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, запах починає з'являтись, коли виходить сонце.

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"Хоча зараз спалахів інфекційних хвороб ще нема, але до цього потрібно готуватися. Всі дії з відкачування води проводяться суто під контролем епідеміологічної служби. Стоять дійсно досить суттєві виклики щодо подолання наслідків цього затоплення", – пояснив він.

Наслідки сходу води

Сергій Хлань зазначив, що понад 3 тисячі будинків залишаються затопленими. У Херсоні вода відійшла на понад 3 метри, рівень підтоплення становить 2, 5 метри. Деякі будинки перебувають під водою, весь мікрорайон "Острів" підтоплений.

Депутат Херсонської облради підкреслив, що стоять виклики щодо розчищення. Люди повертаються до своїх домівок та спостерігають, що усе замулене брудом. Вода стоїть у підвалах, викачувати її проблематично.

Якщо просто викачувати помпою на вулицю, то зараз це ще не дозволено. Крім того, інші сусіди починають негативно ставитись. Бо не зрозуміло, куди далі буде йти вода. Воду потрібно відкачувати у якісь резервуари, які одразу вивозити,

– сказав Хлань.

Він наголосив, що наразі потрібно чекати комплексного рішення щодо відкачування води з підвалів будинків та низин, де ця вода перебуває. Також розчищення від мулу та бруду, який із собою принесла велика вода.

Росія підірвала Каховську ГЕС 6 червня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що теракт на Каховській ГЕС – це найбільша рукотворна катастрофа в Європі за останні кілька десятиліть.

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