Чи відчує Київ наслідки теракту на ЗАЕС: Ляшко розповів про моделювання радіаційно аварії
У разі, якщо станеться радіаційна аварія на Запорізькій АЕС, жителі столиці не відчують наслідків теракту. Водночас наразі пріоритетними є два моменти: не допустити аварії та не нагнітати паніку.
Київ поза межею впливу
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, інформує 24 Канал. Він наголосив, що у будь-якому разі потрібно слухати місцеві органи влади, які оперативно інформуватимуть про ситуацію та алгоритм дій.
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За тими прогнозами, які є наразі, Київ поза межею впливу. Але давайте чітко розуміти, ми повинні зробити усе можливе, щоб запобігти теракту. Не створювати паніки і штучного ажіотажу. Навіть якщо щось стається, слухати рекомендації,
– зазначив Віктор Ляшко.
Дотримання інструкцій рятує життя
За словами міністра, інструкції для населення даватимуть згідно з актуальним станом ситуації, із прив'язкою до радіаційного моніторингу.
"Чітке дотримання рекомендації рятують життя. Ми це бачили і під час підриву Каховської ГЕС. Коли є алгоритми і його дотримуються, негативних наслідків можна уникнути", – зазначив очільник МОЗ.
Так, мовляв, при теракті на Каховській ГЕС у Міністерстві охорони здоров'я розробили алгоритми, які допомогли уникнути спалахів кишкових інфекцій.Важливо! За словами Ляшка, до радіаційної аварії неможливо підготуватися так, щоб захистити всіх. Тому є ряд дій, які будуть вживатися органами державної влади для того, щоб захистити максимум людей, які попадуть в зону дії потенційно можливого терористичного акту. Наразі неможливо спрогнозувати силу вибуху, який росіяни можуть вчинити на окупованій ЗАЕС.
Що відомо про можливу аварію на ЗАЕС
- 20 червня очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія додатково замінувала охолоджувач на ЗАЕС.
- А вже 25 червня стало відомо, що Росія затвердила план теракту на станції.
- Наразі Україна на дипломатичному рівні веде боротьбу, аби уникнути цього сценарію.