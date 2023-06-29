Чи відчує Київ наслідки теракту на ЗАЕС: Ляшко розповів про моделювання радіаційно аварії

У разі, якщо станеться радіаційна аварія на Запорізькій АЕС, жителі столиці не відчують наслідків теракту. Водночас наразі пріоритетними є два моменти: не допустити аварії та не нагнітати паніку.

Київ поза межею впливу

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, інформує 24 Канал. Він наголосив, що у будь-якому разі потрібно слухати місцеві органи влади, які оперативно інформуватимуть про ситуацію та алгоритм дій.

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За тими прогнозами, які є наразі, Київ поза межею впливу. Але давайте чітко розуміти, ми повинні зробити усе можливе, щоб запобігти теракту. Не створювати паніки і штучного ажіотажу. Навіть якщо щось стається, слухати рекомендації,

– зазначив Віктор Ляшко.

Дотримання інструкцій рятує життя

За словами міністра, інструкції для населення даватимуть згідно з актуальним станом ситуації, із прив'язкою до радіаційного моніторингу.

"Чітке дотримання рекомендації рятують життя. Ми це бачили і під час підриву Каховської ГЕС. Коли є алгоритми і його дотримуються, негативних наслідків можна уникнути", – зазначив очільник МОЗ.

Так, мовляв, при теракті на Каховській ГЕС у Міністерстві охорони здоров'я розробили алгоритми, які допомогли уникнути спалахів кишкових інфекцій.

Що відомо про можливу аварію на ЗАЕС

20 червня очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія додатково замінувала охолоджувач на ЗАЕС.

А вже 25 червня стало відомо, що Росія затвердила план теракту на станції.

Наразі Україна на дипломатичному рівні веде боротьбу, аби уникнути цього сценарію.

! За словами Ляшка, до радіаційної аварії неможливо підготуватися так, щоб захистити всіх. Тому є ряд дій, які будуть вживатися органами державної влади для того, щоб захистити максимум людей, які попадуть в зону дії потенційно можливого терористичного акту. Наразі неможливо спрогнозувати силу вибуху, який росіяни можуть вчинити на окупованій ЗАЕС.