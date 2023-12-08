Як змінився коронавірус та наскільки він тепер небезпечний: пояснення вірусологині
Варіант коронавірусу вірусу Омікрон тепер схожий на стандартні респіраторні захворювання зі звичними симптомами, але все ще зберігає свою небезпеку, особливо для людей з високим ризиком ускладнень.
Як змінився коронавірус
Про це під час брифінгу заявила відома вірусологиня, доктор медичних наук, Алла Мироненко, передає 24 Канал. За її словами, з моменту появи Омікрону наприкінці 2021 та на початку 2022 року, цей штам зумів витіснити своїх попередників, таких як штами Дельта та Альфа, і наразі Омікрон є домінантним.
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Зараз є лише Омікрон, при чому циркулює одночасно багато його субваріантів. Але, на щастя, Омікрон змінився настільки, що в нього накопичилося дуже багато мутацій у спайковому білку і він не викликає тяжкої кисневої залежності, як це було при попередніх варіантах, коли люди помирали через те, що не було кисню або не можна було госпіталізувати, або було запізно,
– розповіла Алла Мироненко.
Вона зазначила, що Омікрон тепер зазвичай має легший перебіг, як звичайна респіраторна хвороба.
Як не підчепити коронавірус
Хоч ВООЗ оголосила про закінчення пандемії ще в травні, але коронавірус нікуди не дівся. Тому під час росту кількості хворих варто дотримуватись таких профілактичних заходів:
- Вакцинація. Повна вакцинація та бустерні дози (якщо такі є) можуть значно знизити ризик важкого перебігу хвороби та госпіталізації.
- Маски. Носіння масок у громадських закритих приміщеннях, особливо у місцях з високим ризиком передачі вірусу.
- Фізична дистанція. Уникання тісного контакту з людьми, особливо у місцях скупчення людей.
- Ретельна гігієна рук. Миття рук з милом і водою протягом щонайменше 20 секунд або використання дезінфектора для рук на спиртовій основі.
- Етикет кашлю та чхання. Прикривайте рот та ніс ліктем або паперовою хустинкою при кашлі чи чханні, і одразу викидайте її у смітник.
- Вентиляція та провітрювання приміщень. Підтримка гарного повітрообміну у приміщеннях, відкривання вікон для забезпечення притоку свіжого повітря.
- Тестування. Використання швидких тестів на COVID-19 та/або ПЛР-тестів для раннього виявлення інфекції, особливо якщо є симптоми або відомий контакт з інфікованою особою.
- Самоізоляція та карантин. Перебування вдома та уникнення контактів з іншими, якщо ви маєте симптоми COVID-19 або мали контакт з інфікованою особою.
- Інформування. Слідкування за оновленнями від надійних джерел та організацій охорони здоров'я щодо рекомендацій та заходів безпеки.