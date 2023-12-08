Як змінився коронавірус та наскільки він тепер небезпечний: пояснення вірусологині

Варіант коронавірусу вірусу Омікрон тепер схожий на стандартні респіраторні захворювання зі звичними симптомами, але все ще зберігає свою небезпеку, особливо для людей з високим ризиком ускладнень.

Як змінився коронавірус

Про це під час брифінгу заявила відома вірусологиня, доктор медичних наук, Алла Мироненко, передає 24 Канал. За її словами, з моменту появи Омікрону наприкінці 2021 та на початку 2022 року, цей штам зумів витіснити своїх попередників, таких як штами Дельта та Альфа, і наразі Омікрон є домінантним.

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Зараз є лише Омікрон, при чому циркулює одночасно багато його субваріантів. Але, на щастя, Омікрон змінився настільки, що в нього накопичилося дуже багато мутацій у спайковому білку і він не викликає тяжкої кисневої залежності, як це було при попередніх варіантах, коли люди помирали через те, що не було кисню або не можна було госпіталізувати, або було запізно,

– розповіла Алла Мироненко.

Вона зазначила, що Омікрон тепер зазвичай має легший перебіг, як звичайна респіраторна хвороба.

Як не підчепити коронавірус

Хоч ВООЗ оголосила про закінчення пандемії ще в травні, але коронавірус нікуди не дівся. Тому під час росту кількості хворих варто дотримуватись таких профілактичних заходів: