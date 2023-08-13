Чи допомагає нашатир при непритомності

Нашатирний спирт – хімічна речовина з різким запахом. Його пари викликають дихальний рефлекс – автоматичну реакцію організму на подразник.

Такою реакцією може стати прискорене дихання або, навпаки, його затримка, кашель, чхання. Дихальний рефлекс допомагає відновити ритм дихання та доставити кисень у мозок. Тому раніше нашатирний спирт як ефективний засіб активно використовували для приведення людини до тями.

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Чи варто використовувати нашатир при непритомності

Наразі нашатирний спирт не рекомендують використовувати. Річ у тім, що у нього багато можливих побічних ефектів через токсичність парів аміаку, що міститься в нашатирному спирті. Наслідками вдихання надто концентрованої дози аміаку можуть стати:

опік слизової;

набряк гортані та легень, а як наслідок – задуха;

подразнення очей;

дерматит та свербіння при повторному контакті зі шкірою;

незворотне пошкодження легень.

Спортсмени досі використовують нашатирний спирт: він допомагає їм залишатись у тонусі, навіть якщо під час змагання вони отримали травму голови. І так, це легально: використання нашатирного спирту як допінг не заборонено, а міжнародна федерація пауерліфтингу дозволяє вдихання аміаку за умови, що він використовується поза увагою громадськості.

Якщо вас все-таки потрібно використовувати нашатирний спирт, будьте обережні: змочену ватку не можна підносити надто близько до носа, щоб людина не отримала опіку.

Також не давайте вдихати пари нашатирного спирту людям, які мають захворювання дихальної системи, наприклад астма, бронхіт, емфізема легень. Це може призвести до серйозних ускладнень.

Як допомогти людині, яка втратила свідомість

Що робити, якщо хтось при вас втратив свідомість:

покладіть знепритомнілого на спину (вагітну жінку краще в цій ситуації покласти на бік);

підніміть йому ноги вище за рівень серця (приблизно на 30 см);

послабте ремені, комірці, розстебніть або зніміть одяг, що сильно облягає;

провітріть приміщення.

Відразу після непритомності людині обов'язково потрібно посидіти деякий час спокійно, не вставати, інакше може втратити свідомість повторно. Якщо людина трохи поранилася, коли впала, обробіть забиті місця та порізи.

Якщо людина не приходить до тями або вдарилася головою

Людина, що втратила свідомість, зазвичай приходить до тями протягом приблизно 20 секунд. Викликати допомогу необхідно, якщо очікування затягується довше ніж на 60 секунд або якщо людина:

не дихає;

погано рухається чи говорить;

скаржиться на біль у грудях, що посилюється, або прискорене серцебиття;

сильно вдарився;

б'ється у судомах.

У цих випадках слід терміново викликати медиків. Нагадуємо: телефон швидкої допомоги – 112. Диспетчеру потрібно буде повідомити, де ви знаходитесь, що сталося і яка допомога надається.