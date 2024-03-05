Що насправді у речовинах психотропної дії: дослідники вивчили їх склад

У третині наркотиків із даркнету виявили сторонні домішки. Це досить небезпечно і загрожує вищими ризиками передозування.

Про це свідчить нещодавнє дослідження, яке провели університет RMIT у співпраці з Австралійським національним університетом і канадським випробувальним центром.

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Аналіз 103 зразків наркотиків із даркнету показав, що 35% з них містили не ті речовини, які були заявлені.

Які речовини досліджували

І попри те, що у складі більшості зразків (65%) були тільки ті речовини, які вказував виробник, 14% містили домішки інших хімікатів, а у складі 21% взагалі не було заявлених речовин.

Продукти, такі як кетамін, 2C-B і алпразолам, часто були повністю заміненими іншими або новими синтетичними наркотиками, що збільшує ризик небажаних ефектів і передозувань,

– наголосили фахівці.

Із 19 протестованих зразків кокаїну тільки 4 були чистим кокаїном, тоді як 13 містили інші речовини, а два — взагалі не мали кокаїну.

Чому це небезпечно

. У ході дослідження вчені виявили, що тільки МДМА, метамфетаміни та героїн відповідали заявленим властивостям.

Одна із авторів дослідження, доктор Моніка Барратт, наголосила, що ці результати досить тривожні. Адже даркнет – це майданчик, який складний для моніторингу. Але стежити за обігом речовин на ньому необхідно, аби обмежити поширення речовин, які б завдавали організму людей, які мають залежність від наркотиків, додаткової непоправної шкоди.

Дослідники наголошують на необхідності контролю та регулювання онлайн-торгівлі наркотиками для захисту споживачів.