Які напої можуть уповільнити деменцію: всього 2 чашки допоможуть зберегти здоров'я мозку

Улюблені багатьох напої можуть бути корисними для покращення когнітивних здібностей. Виявилось, що споживання 1 – 2 чашки цих напоїв може сприяти підтримці здоров'я мозку.

Мова про улюблені багатьох каву та чай. Розповідаємо далі про нові дослідження користі цих напоїв.

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В одному з досліджені, у якому взяли участь майже 6000 здорових людей, упродовж 7 років, починаючи з їхнього середнього віку в 68 років, за останні 5 років у 230 людей розвинулася деменція.

Ті учасники, які випивали щонайменше 2 чашки кави на день, мали на 38% менший ризик розвитку деменції порівняно з тими, хто не пив кави взагалі. У випадку чаю – цей ризик був на 36% нижчим.

Як кава та чай захищають мозок

"Найімовірніше, це пов'язано з високим вмістом поліфенолів у цих напоях", — зазначив професор кафедри харчування в Гарвардській школі громадської охорони здоров'я Френк Б. Ху.

Довідково. Поліфеноли – це рослинні сполуки, що мають протизапальні та антиоксидантні властивості, що корисно для здоров'я мозку.

Чи корисний кофеїн

Інше дослідження, яке охопило 8451 учасників і тривало 9 років, вивчало абстрактне мислення і навички розв'язання проблем, які з часом знижуються.

Було виявлено, що споживання від до 3 чашок кави на день пов'язане з меншим зниженням рухливого інтелекту, ніж вживання 4 або більше чашок. У випадку з чаєм виявилося, що 1 або більше чашок на день пов'язані з сповільнішим зниженням рухливого інтелекту, ніж повна відсутність споживання чаю.

Кофеїн у помірних кількостях корисний для мозку. У цьому контексті "рухомий інтелект" вимагає гарної концентрації та швидкого мислення, що може досягатися за помірного споживання кофеїну",

– ідеться у дослідженні.

При цьому кількість кофеїну в напоях може відігравати роль у їхньому впливі на роботу мозку. Адже надлишок кофеїну навпаки може знижувати продуктивність.

Ба більше, медики попередили, що інші компоненти кави, як от кафестол, можуть підвищувати рівень холестерину та негативно позначатися на когнітивних функціях.