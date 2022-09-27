Коли можна здавати кров після коронавірусу

В Україні продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус, але через війну, яку розв'язала росія, є велика проблема донорства крові для збереження життя військових і цивільних громадян.

Донорство після коронавірусу

Людина, яка перенесла коронавірусну хворобу, може здавати кров через 28 днів після повного одужання. Такі обмеження пояснюють станом здоров’я самого донора, який повинен відновитися після хвороби. Адже цей коронавірус через кров не передається.

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Серед основних способів його передачі — контактний, коли вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети, що контаміновані (забруднені) виділеннями із дихальних шляхів хворого чи інфікованого, та краплинний, коли вірус передається від людини до людини під час кашлю або чхання,

– зазначили в МОЗ.

Донорство після щеплення проти COVID-19

Також вакцинація проти COVID-19 не є протипоказанням до донорства крові, адже для щеплення не використовуються так звані живі вакцини, які містять ослаблений живий вірус.

Якщо наступного дня після щеплення людина почувається здоровою і це підтверджує огляд лікаря перед донацією – можна здавати кров. Щодо інших щеплень, наприклад, для профілактики туберкульозу (БЦЖ), кору, паротиту та краснухи (КПК), які проводять живими вакцинами – після них кров можна здавати за 4 тижні.

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