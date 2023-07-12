Завагітніти можна під час овуляції – вірніше, невдовзі після неї. А зайнятися сексом, який призведе до вагітності, можна у різні дні.

Чи можна завагітніти під час місячних

Сперматозоїди живуть у статевих шляхах жінки до 7 днів, овуляція настає в середньому на 14 день циклу. Виходить, якщо місячні тривають 7 днів, то секс в останній день місячних може призвести до вагітності.

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Якщо уявити ситуацію, що рання овуляція (до 13 дня циклу, а вона, до речі, не знижує шанси завагітніти), сперматозоїди стійкі або місячні тривають понад 7 днів, то зустріч яйцеклітини і сперматозоїда, що потрапив в організм жінки під час місячних, стає цілком можливим.

Тому, хоч під час місячних ймовірність завагітніти значно нижча, ніж у дні, що передують овуляції, але все ж таки вона є.

Чи потрібно активно займатись сексом під час овуляції

Не потрібно надто активно "працювати над зачаттям" саме у день передбачуваної овуляції. І ось чому.

По-перше, це не дуже продуктивно. Як правило, сперматозоїди живуть у статевих шляхах жінки 3 – 5 днів, а ось яйцеклітина після овуляції здатна до запліднення всього близько доби – від 12 до 48 годин. Виходить, краще якщо сперматозоїди чекатимуть яйцеклітину напоготові, ніж намагатимуться встигнути у відведену добу.

По-друге, є дані, що при еякуляції частіше одного разу на день якість сперми погіршується. А найкращі показники сперми спостерігаються при еякуляції кожні 3 – 4 дні. Виходить, що кілька спроб на день – не дуже добре. Тому найкраще займатися сексом кожні 2 – 3 дні протягом усього циклу, а не концентрувати сили на певному дні.