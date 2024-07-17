Чи можна кавун людям із діабетом
Кавун не просто улюблений фрукт багатьох влітку, він містить багато поживних речовин, що робить його корисним. Також кавун містить багато води, а в спекотну погоду особливо важливо зволожувати організм. Та, чи можна споживати каву людям, які страждають на діабет, адже кавун містить також і досить багато цукру.
Ппори вміст натурального цукру, кавун безпечно вживати людям із цією недугою. Щоправда кількість та частосу споживання – усе ж доведеться конролювати.
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Поживні властивості кавуна
Глікемічний індекс (ГІ) кавуна становить близько 72 – це досить високий показник. Однак, незважаючи на це, через високий вміст води його глікемічне навантаження низьке — близько 5 при порції 120 грамів.
Фонд Перемога над діабетом рекомендує уникати кавунового соку через його більш високе глікемічне навантаження.
Як споживати кавун
Якщо ви вирішили додати до свого раціону кавун і у вас діабет, краще поєднуйте його з жирами та білками для уповільнення всмоктування цукру.
Найкраще вживати кавун у цілісному вигляді, без додавання цукру. Тож, десерти на його основі, як от морозиво, коктейлі, робити не слід. Також варто уникати його поєднання з іншими продуктами з високим ГІ.